Weniger junge Erwachsene mit Berufsabschluss – wo winken nach der Ausbildung die besten Gehälter?

Zusätzliches Problem zum Fachkräftemangel

Der Anteil junger Menschen mit einer klassischen Berufsausbildung in der Tasche ist in Deutschland stark zurückgegangen, wie eine OECD-Studie zeigt.

Der Anteil junger Erwachsener mit einer klassischen Berufsausbildung ist in Deutschland stark zurückgegangen. Das berichtete die Deutsche Presse-Agentur (dpa) unter Berufung auf den am 12. September veröffentlichten jährlichen Ländervergleich „Bildung auf einen Blick“ der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). „Im vergangenen Jahr konnten 38 Prozent der 25- bis 34-Jährigen einen Berufsabschluss vorweisen, 2015 waren es noch 51 Prozent dieser Altersgruppe“, schildert dpa zu den Ergebnissen der Studie. Der Rückgang im Bereich Berufsbildung in Deutschland sei der größte in allen OECD-Ländern, hieß es demzufolge.

+ Junge Menschen fehlen auf dem Arbeitsmarkt. Der Anteil junger Erwachsener mit einer klassischen Berufsausbildung ist laut der OECD-Studie in Deutschland zurückgegangen. (Symbolbild) © Michael Bihlmayer/Imago (Fotomontage)

OCEC-Studie: Weniger Berufsabschlüsse

Der Rückgang geht mit zwei Entwicklungen einher, wie dpa weiter über die Studie berichtet: Auf der einen Seite streben demzufolge mehr junge Menschen höhere Abschlüsse wie ein Studium an. „2015 hatten noch 30 Prozent der 25- bis 34-Jährigen einen Hochschul- oder ähnlichen Abschluss in der Tasche. 2022 waren es bereits 37,5 Prozent“, heißt es im dpa-Bericht. „Zugleich erhöhte sich am anderen Ende der Anteil derjenigen, die maximal einen mittleren Schulabschluss ohne weitere Qualifikation wie eine Berufsausbildung hatten von 13 auf 16 Prozent.“

Studie von Stepstone: Zehn Jobs mit dem besten Einstiegsgehalt nach der Ausbildung

Dabei werden Berufsabschlüsse gerade wegen des Fachkräftemangels in vielen Branchen wichtiger denn je, wie Experten in diesen Zeiten betonen. Einige Berufe locken sogar mit einem exzellenten Einstiegsgehalt nach der Ausbildung, wie eine jüngst veröffentlichte Auswertung des Jobportals Stepstone ergeben hat. Zehn Ausbildungsberufe mit dem höchsten Einstiegsgehalt (bei weniger als einem Jahr Berufserfahrung) sind laut den von Stepstone genannten Zahlen folgende:

Fachinformatiker: 40.000 Euro Jahres-Bruttomediangehalt

Industriemechaniker: 39.200 Euro Jahres-Bruttomediangehalt

Bankkaufleute: 38.974 Euro Jahres-Bruttomediangehalt

Mechatroniker: 38.400 Euro Jahres Bruttomediangehalt

Personaldienstleistungskaufleute: 37.200 Euro Jahres-Bruttomediangehalt

Elektroniker für Automatisierungstechnik: 37.200 Euro Jahres-Bruttomediangehalt

Elektroniker: 36.923 Euro Jahres-Bruttomediangehalt

Elektroniker für Betriebstechnik: 36.000 Euro Jahres-Bruttomediangehalt

Immobilienkaufleute: 35.522 Euro Jahres-Bruttomediangehalt

Maschinen- und Anlagenführer: 35.500 Euro Jahres-Bruttomediangehalt

Quelle: Mitteilung Stepstone vom 28. August

Für die Auswertung wurden dem Jobportal Stepstone zufolge insgesamt rund 833.000 Gehälter von Vollzeitbeschäftigten analysiert, die im Zeitraum Januar 2021 bis Juni 2023 erhoben wurden. „Sämtliche Gehaltszahlen beziehen sich auf das Bruttojahresgehalt inklusive Boni, Provisionen, Prämien etc.“, hieß es außerdem in der Mitteilung von Stepstone vom 28. August.

