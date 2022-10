40 gut bezahlte Jobs 2022: Top 5 versprechen über 80.000 Euro Jahresgehalt

Teils ohne Studium

Neben Berufen wie Chefarzt, Anwalt oder Manager gibt es in Deutschland 40 weitere Jobs, die mit Spitzen-Gehältern punkten – zum Teil ist nicht mal ein Studium nötig.

Stuttgart – Lebensmittel, Nebenkosten oder auch Kraftstoffe sind lediglich drei Kostenpunkte im Alltag, die im Zuge der Energie- und Preiskrise in Deutschland gewaltig angestiegen sind. Das spiegelt auch die Rekord-Inflation von mehr als sieben Prozent wider, die 2022 noch zweistellig werden könnte, mutmaßen Ökonomen. Im Vorteil sind all jene Verbraucher, die viel verdienen und die enormen Kosten für viele Alltags-Produkte ohne Sorgen stemmen können.

40 Jobs, die 2022 ein Spitzen-Gehalt versprechen – Platz eins erstaunt

Berufe, die ein Spitzen-Gehalt versprechen – schnell denkt man hier an Chefärzte, Anwälte oder Piloten. Nicht überraschend ist es daher, dass die drei Berufsbilder Berichten von kununu zufolge mit Jahresgehältern von teils über 100.000 Euro angegeben werden. Ebenfalls lohnenswert sind 5 Jobs mit Spitzen-Gehalt in Deutschland, die trotz der attraktiven Bezahlung kaum jemand machen möchte. Grund genug, sich die 40 Jobs im kununu-Ranking für 2022 genauer anzuschauen.

Interessant ist, dass ein Job den Spitzenplatz belegt, der im Volksmund kaum bekannt ist: der Medical Advisor. Der Job ist in der Pharma-Branche angesiedelt. Der Medical Advisor ist ein medizinisch-wissenschaftlicher Experte für ein Medikament oder ein Therapie-Gebiet eines Unternehmens. Als Ansprechpartner für Mediziner oder auch Apotheker bildet er die Schnittstelle zwischen der Pharmaindustrie, Krankenhäusern und Apotheken.

Die Top 5 der 40 bestbezahlten Jobs 2022: Teils mit Ausbildung möglich

Stand 30. September gibt kununu das mittlere Jahresbruttogehalt eines Medical Advisors mit 85.800 Euro an. Dass Gehälter von Top-Berufen – etwa von Chefärzten (⌀ 133.100 EUR) – im Ranking fehlen, obwohl sie deutlich höher sind, ist kein Fehler, heißt es in einer Mitteilung von kununu. Denn bis zum Chefarzt oder CEO sei es ein langer Weg, weshalb man sich im Ranking auf Berufe fokussiert habe, die nicht mit einer leitenden Funktion verbunden seien.

Im Ranking finden sich also nur Berufe, die jeder nach einem Studium oder eine Ausbildung ausüben kann. Wer schon früh einen Beruf sucht, der ein gutes Gehalt verspricht, findet in den fünf Ausbildungen ohne Studium, die später ein Spitzen-Gehalt versprechen, gute Inspirationen. Doch auch das aktuelle Listicle von kununu für 2022, das 40 Berufsbilder umfasst, kann eine gute Orientierung sein. Die Top 5 auf einen Blick:

Beruf Jahresbruttogehalt (⌀) Stand: September 2022 Medical Advisor 85.800 EUR Pilot 82.500 EUR Portfolio Manager 81.300 EUR Softwarearchitekt 80.800 EUR Programm Project Manager 80.500 EUR

Quelle: kununu.com

Spitzen-Gehälter stark branchenabhängig: Wo es am meisten Geld gibt

Da die Gehaltsangaben auf kununu auf Bewertungen von registrierten Usern basieren, können sich die Beträge regelmäßig ändern. Auffallend ist, dass sich im Ranking viele Berufe aus den Branchen Finanzen, Pharmazie und IT finden – wer also Interesse an diesen Branchen hat, kann im Schnitt auf Jahresgehälter zwischen 65.000 und 85.000 Euro (brutto) kommen. Neben vielen eher speziellen Jobs finden sich in der Liste aber auch bekanntere Berufe. Eine Auswahl:

Anwalt (Platz 6 von 40) mit einem mittleren Jahresgehalt von 82.200 Euro brutto

Angestellter Arzt (Platz 19 von 40) mit einem mittleren Jahresgehalt von 71.500 Euro brutto

Steuerberater (Platz 21 von 40) mit einem mittleren Jahresgehalt von 71.000 Euro brutto

SAP HR Berater (Platz 24 von 40) mit einem mittleren Jahresgehalt von 69.900 Euro brutto

Physiker (Platz 34 von 40) mit einem mittleren Jahresgehalt von 67.500 Euro brutto

Quelle: kununu.com

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Vergütung in Deutschland auch stark von der jeweiligen Branche abhängig ist. Die 5 Branchen in Deutschland, die top bezahlen, sind somit eine gute Adresse. Karriereexperten merken jedoch immer wieder an, dass nicht nur das Geld bei der Berufswahl ausschlaggebend sein sollte. Hinzu kommt, dass auch Berufe, in denen Geldverdienen Spaß macht, erfüllend sein können – auch, wenn sie nicht ganz so gut bezahlt sind.

Rubriklistenbild: © Monique Wüstenhagen/dpa-tmn