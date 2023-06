Neue Studie: Zwei Äpfel täglich sollen den Cholesterinspiegel senken können

Two apples a day

Wer täglich einen Apfel isst, lebt gesünder – so eine alte Binsenweisheit.

Hohe LDL-Cholesterinwerte können eine Bedrohung für die Herzgesundheit werden. Doch Sie können dem entgegenwirken – mit zwei Äpfeln am Tag.

Der tägliche Verzehr von zwei Äpfeln kann den Cholesterinspiegel senken und das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen verringern, wie eine Studie gezeigt hat. Die Untersuchung mit dem Titel „Cholesterinsenkende Wirkung des täglichen Verzehrs von Äpfeln mit hohem Proanthocyanidin-Gehalt“ wurde vom Team um Studienautor Athanasios Koutsos vom Institute for Cardiovascular and Metabolic Research an der Universität von Reading in England durchgeführt.

Warum erhöhte Cholesterinwerte auf Dauer gefährlich werden können, erfahren Sie auf 24vita.de.

Äpfel enthalten einen hohen Gehalt an Proanthocyanidinen, einem Pflanzenstoff, der mit cholesterinsenkenden und gefäßschützenden Effekten in Verbindung gebracht wird. Die Forscher betonten, dass der Konsum von Äpfeln mit einem hohen Gehalt an Proanthocyanidinen sich positiv auf den Cholesterinspiegel und die Blutgefäße auswirkte.

