Abnehmen: Ein Glas Zitronenwasser in der Früh – Temperatur des Wassers ist entscheidend

Um Kilos purzeln zu lassen

Zwei bis drei Kilo weniger auf den Hüften wünschten sich viele. Öfters mal zu Zitronenwasser nach dem Kaffee greifen, beides hilft gegen Fettpolster.

Für die einen schmecken sie nur sauer, für andere sind sie unverzichtbare Gesund-Macher und wieder andere setzen auf Zitronen, um an Gewicht zu verlieren. Diese kleine, gelbe Zitrusfrucht ist ganz groß, wenn es um unsere Gesundheit geht. Zitronen sind sehr reich an Vitamin C und können bei regelmäßigem Verzehr unser Immunsystem stärken. Darüber hinaus verbessert das Vitamin C die Eisenaufnahme im menschlichen Körper, wodurch wiederum zahlreiche zellbiologische Prozesse besser funktionieren können.

Worauf genau Sie beim Abnehmen mit Zitronen achten sollten, weiß 24vita.de.

+ Zitronenwasser kurbelt den Stoffwechsel und die Fettverbrennung an. (Symbolbild) © Christian Ostmo/Imago

Da kann es helfen, öfters mal auf vier Zitronen pro Tag zu setzen, um nicht nur die volle Dosis an Vitamin C zu erhalten, sondern auch die Kilos purzeln zu lassen. Denn laut Experten klappt das Abnehmen besser über die Ernährung als mittels Bewegung und Sport.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.

Rubriklistenbild: © Christian Ostmo/Imago