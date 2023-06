7 Fehler beim Zähneputzen. Zahnarzt warnt: „Bloß nicht zu früh nach dem Essen“

Gesunde Zähne

+ © Achim Frank Schmidt Der Zahnmediziner Dr. Christian Maischberger leitet die Implaneo Dental Clinic in München. © Achim Frank Schmidt

Beim Zähneputzen kann man viele Fehler machen. Zahnarzt Dr. Christian Maischberger erklärt sieben häufige und worauf es beim Zähneputzen ankommt.

Mindestens zwei Mal am Tag sollte man seine Zähne putzen - möglichst mehrere Minuten lang, einigermaßen konzentriert und gründlich. Doch dabei kann man viele Fehler machen. Der wichtigste gleich vorab: Es wäre fatal, die Zähne gar nicht zu putzen oder das Zähneputzen immer wieder ausfallen zu lassen. Letzteres kommt häufig vor: Umfragen zufolge verzichtet jeder Vierte vorm Zubettgehen auf den Griff zur Zahnbürste. Diese Nachlässigkeit kann auf Dauer fatale Folgen haben - von Löchern bis zu Paradontitis. Diese Erkrankung ist weitaus gefährlich als vermeintlich ein bisschen Zahnfleischbluten. „Parodontitis kann bis zum totalen Zahnverlust führen und auch dramatische Erkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall verursachen“, warnt der Münchner Zahnmediziner Dr. Christian Maischberger von der Implaneo Dental Clinic.

Also: Keine Kompromisse beim Zähneputzen - und Fehler vermeiden! Dr. Maischberger nennt sieben häufige Fehler:

Fehler Nummer 1: Zu kurz putzen und nur dort, wo man gut hinkommt

Generell muss man alle Flächen gründlich putzen - auch hinten im Mund, selbst wenn man dabei einen unangenehmen Reiz im Hals auslöst. Nicht nach 30 Sekunden Schluss machen. Wem das Zähneputzen zu lange dauert, der kann dabei auch noch zusätzlich etwas für seine Gesundheit tun - etwa ein paar einfache Koordindationsübungen machen, beispielsweise auf einem Bein stehen.

Fehler Nummer 2: Die falsche Zahnbürste benutzen

Die Zahnbürste darf nicht zu hart sein, weil sonst beim Putzen auf Dauer der Zahnschmelz Schaden nimmt.

Fehler Nummer 3: Wegen Zahnfleischbluten an den betroffenen Stellen nicht putzen

Wenn das Zahnfleisch blutet, sparen viele Menschen diese Bereiche beim Zähneputzen aus - unter anderem weil sie Angst davor haben, die „Verletzungen“ schlimmer zu machen oder weil sie die betroffenen Stellen „heilen lassen“ wollen. Falsche Denke! Stattdessen sollte man dort besonders gründlich putzen. Denn die blutenden Stellen bzw. die Entzündungen werden in der Regel von Parodontitis hervorgerufen. Wenn man in diesen Bereichen nicht putzt, können sich die Urheber, gefährliche Bakterien, weiter vermehren und tief in sogenannten Zahntaschen ansiedeln.

Fehler Nummer 4: Beim Putzen nur auf die Zahnbürste verlassen

Es ist wichtig, zusätzlich Zahnseide oder Interdentalbürsten zu verwenden - am besten beide Hilfsmittel. Der Grund: Die Zahnbürste kommt nicht in die Zahnzwischenräume.

Fehler Nummer 5: Einfach nur waagrecht schrubben

Dieses Technik ist ungünstig, weil dabei zu viel Druck auf die Zähne ausgeübt wird. Besser ist es, die Zahnbürste gründlich und mehrfach über alle Zahnflächen kreisen zu lassen.

Fehler Nummer 6: Zu früh nach dem Essen und trinken putzen

+ Beim Zähneputzen kann man viele Fehler machen - unter anderem zu früh nach dem Genuss von Schokolade putzen. © Oliver Berg/dpa

Wer es gut meint und nach dem Essen - insbesondere von süßen Speisen oder Schokolade - gleich die Zähne putzt, der bewirkt das Gegenteil: Er schadet seinen Zähnen, genauer gesagt dem Zahnschmelz. Der ist nämlich nach dem intensiven Kontakt von zucker- und säurehaltigen Lebensmittel für circa 40 Minuten geschwächt. Also lieber etwas warten mit dem Putzen, übrigens auch nach dem Genuss von süßen und sauren Getränken.

Fehler Nummer 7: Withening-Paste für weiße Zähne verwenden

Diese Pasten sind zu aggressiv und abrasiv, das bedeutet: Sie haben einen Effekt wie Schmirgelpapier. Der Zahnschmelz wird praktisch weggeputzt. Übrigens: Die Marke der Zahnpasta spielt keine Rolle. Wichtig ist der Fluoridgehalt. Er wird in der Einheit ppm angegeben und sollte bei Erwachsenen 1500 ppm betragen.