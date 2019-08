Warum kann ich selbst bei Hitze nicht ohne Bettdecke schlafen?

Alltagsfrage

+ © dpa/Malte Christians Bei heißen Nächten stehen viele vor dem gleichen Problem - mit oder ohne Decke schlafen? © dpa/Malte Christians

Ihnen macht die Bettdecke im Sommer zu schaffen? Mit diesem Problem stehen sie vermutlich nicht alleine da - aber wie lässt sich mit damit umgehen?

Jeder hat es schon einmal erlebt: Über heiße Tage hinweg staut sich die Hitze im eigenen Schlafzimmer und macht die Nachtruhe beinahe unmöglich. Um nicht zu sehr zu überhitzen, liegt der Reflex nahe, die Bettdecke von sich zu werfen - aber plötzlich ganz ohne Körperbedeckung zu schlafen, geht irgendwie auch nicht. Meist endet die Sache in einer Art Kompromisssituation: Beine und Oberkörper liegen frei, während die Hüfte bedeckt ist. Aber warum ist das so? Warum kommen viele ohne Bettdecke nachts nicht aus?

Schlafen bei Hitze: Darum ist eine Bettdecke im Sommer so unangenehm

"Unsere circadiane Rhythmik ist eng mit Temperaturen verbunden und genau vor dem Einschlafen fällt die Kernkörpertemperatur", erklärt Ellen Wermter, eine zertifizierte Krankenpflegerin laut dem Online-Portal Huffingtonpost. Während der Nachtruhe fällt die Körpertemperatur weiter ab - eine Differenz, die durch die Bettdecke aufgefangen wird. Mit ihr kühlen wir nicht zu stark herunter.

Im Sommer jedoch ist sie eher kontraproduktiv - denn wem schon warm ist, für den entwickeln sich unter der Bettdecke unangenehme Temperaturen. Und die Körperwärme teilt dem Gehirn mit, dass es Zeit ist, aktiv zu sein. Selbst wer es schafft einzuschlafen, hat wahrscheinlich nicht lange etwas davon: "Ihre Körpertemperatur wird vermutlich weit genug ansteigen, dass sie wachwerden, wenn der Körper versucht, sich abzukühlen", meint Wermter.

Schlafen im Sommer: Warum fällt es so schwer, die Decke wegzulassen?

Die natürliche Reaktion darauf wäre, die Decke aus dem Bett zu verbannen. Aber meist sorgt diese Konsequenz nicht für die gewünschte Abhilfe. Das läge laut Wermter daran, dass sie mittlerweile zur täglichen Routine gehört - ohne sie haben wir das Gefühl das etwas fehlt und somit fällt es uns schwer abzuschalten.

Es hängt aber auch mit dem REM-Schlaf (Abkürzung: Rapid Eye Movement, dt.: schnelle Augenbewegungen) zusammen: Während dieser Schlafphase verringern sich die Serotonin-Werte, eben das Hormon, das für Gelassenheit sorgt. Bettdecken hingegen - insbesondere wenn sie viel wiegen - werden mit höheren Serotonin-Werten in Verbindung gebracht, was wiederum für einen besseren Schlaf sorgt, wie Wertmer der Huffingtonpost erklärt.

Bettdecke entfernen oder nicht? Was Sie bei Hitze tun können

Wer sich also seiner Bettdecke entledigt, hat einen schlechteren Schlaf - wer sie wiederum behält, schläft eventuell gar nicht erst ein: Was ist also die Lösung? Chelsie Rohrscheib, eine Schlafexpertin und Neurowissenschaftlerin aus Australien hat dafür einige Tipps für das Schlafen bei Hitze bereit:

Duschen Sie vor dem Schlafengehen . Das heiße Wasser verdunstet auf der Haut, was zu einer Thermoregulierung des Körpers führt, die Sie abkühlt.

. Das heiße Wasser verdunstet auf der Haut, was zu einer Thermoregulierung des Körpers führt, die Sie abkühlt. Wechseln Sie nicht einfach einen Tag auf den anderen von einer schweren zu einer leichteren Decke . Gewöhnen Sie Ihren Körper nach und nach an das geringere Gewicht, indem Sie jeden Tag etwas davon wegnehmen.

. Gewöhnen Sie Ihren Körper nach und nach an das geringere Gewicht, indem Sie jeden Tag etwas davon wegnehmen. Schlafen Sie in Unterwäsche.

Schlafen Sie ohne Socken oder strecken Sie Ihre Füße unter der Bettdecke hervor. Auf diese Weise können Sie auch Ihre Körpertemperatur herunterkühlen.

