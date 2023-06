Warum der Morgen die ideale Zeit für den Stuhlgang ist

Großes Geschäft

+ © Christoph Hardt/Imago Es gibt sie, die beste Uhrzeit, um sein großes Geschäft zu verrichten. © Christoph Hardt/Imago

Der Toilettengang ist normalerweise kein Thema, über das viel nachgedacht wird. Dennoch lohnt es sich, sich genauer mit dem Vorgang auseinanderzusetzen.

In der Traditionellen Chinesischen Medizin spielt die sogenannte Organuhr eine wesentliche Rolle. Ihr zufolge sind bestimmte Organe zu unterschiedlichen Zeiten am aktivsten. Morgens ist dies der Darmtrakt, was den Stuhlgang begünstigt. Zudem spielen körperliche Faktoren wie der sogenannte „Gastrokolische Reflex“ eine Rolle, der den Drang zum Stuhlgang nach dem Aufwachen verstärkt.

