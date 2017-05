Viele Kinder zu dick: Warnung vor gesundheitlichen Folgen

Europäischer Adipositas-Tag

+ © pixabay Ab und zu mal naschen ist ja in Ordnung. Doch in vielen Familien wird nicht darauf geachtet, wie viel und wie oft Kinder zu Süßem oder Fettigem greifen. Die Folge: 16 Prozent der Kinder und Jugendlichen sind übergewichtig und damit ernsthaft gesundheitsgefährdet. © pixabay

Mehr als ein Drittel aller Kinder hierzulande ist fettleibig. Anlässlich des Europäischen Adipositas-Tags am 20. Mai fordern Experten eingreifende Maßnahmen.

Schon lange spielen in städtischen Hinterhöfen keine Kinder mehr, und auch auf den Bolzplätzen herrscht gähnende Leere. Wo aber sind Deutschlands Kinder? Die Antwort liegt nahe: Sie sitzen. Entweder in der Schule im Unterricht, zuhause am Computer oder bei Freunden vor der Spiele-Konsole.

Tatsache ist: Sie bewegen sich zu wenig. Und sie essen ungesund: zu fettig, zu süß und von allem zu viel.

Doppelt so viele Kinder fettleibig wie in den 80ern

Und das hat seine Konsequenzen: Laut Robert-Koch-Institut sind mehr als 16 Prozent der Kinder und Jugendlichen hierzulande übergewichtig, davon haben 6,3 Prozent, also mehr als ein Drittel, sehr starkes Übergewicht, sodass man von Adipositas spricht, also Fettleibigkeit.

Zum Vergleich: Noch in den 80er- und 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts waren nur halb so viele Kinder und Jugendliche übergewichtig.

Sozial benachteiligte Kinder häufiger dick

Eine von der Berliner Medizinerin Dr. Bärbel-Maria Kurth geleitete Studie am Robert Koch-Institut ergab darüber hinaus, dass extremes Übergewicht vor allem unter Kindern aus sozial benachteiligten Familien stark verbreitet ist. Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren, die aus schlechter situierten Verhältnissen stammen, sind laut den Ergebnissen dieser Studie sogar dreimal häufiger zu dick.

Schwere gesundheitliche Folgen

Anlässlich desEuropäischen Adipositas-Tags, der in diesem Jahr auf den 20. Mai fällt, warnen Ärzte vor den Folgen dieser Entwicklung. Denn starkes Übergewicht im Kindesalter kann zu einer Vielzahl an Erkrankungen führen, unter denen die Betroffenen Zeit ihres Lebens leiden. Dazu gehören beispielsweise Bluthochdruck, Stoffwechselerkrankungen, Diabetes und Herz-Kreislauferkrankungen.

Aufklärung der Eltern

Offensichtlich ist, dass besonders jene Kinder gefährdet sind, deren Eltern ebenfalls übergewichtig sind. Experten fordern deshalb, das Beratungs- und Hilfsangebot für Familien zu erweitern. Es gilt, in der Bevölkerung ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie wichtig zum Beispiel das Stillen für die spätere Gesundheit des Kindes ist, wie eine ausgewogene Ernährung auszusehen hat und wie Bewegung und Stressbewältigung Einfluss auf das Gewicht nehmen.

Angebot in Schulen verbessern

Ein Appell geht auch an die Länder und Kommunen, gesundheitsfördernde Konzepte an Ganztagsschulen und Kindergärten auszubauen. Kindern und Jugendlichen sollen täglich gesunde Mahlzeiten und ein ausreichendes Angebot an Bewegungsräumen zur Verfügung stehen. Nur so könne einer weiteren Verbreitung von Adipositas bei Kindern und Jugendlichen entgegengewirkt werden.

Von Franziska Grosswald