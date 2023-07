Verstopfung entgegenwirken: Fünf natürliche Mittel, die schnell helfen

Darm anregen

Verstopfungen können viele Ursachen haben. Verschiedene Hausmittel helfen jedoch, die Verdauung auf sanfte Weise in Schwung zu bringen.

Kommt die Verdauung nicht so richtig in Schwung, kann das ganz schön unangenehm sein. Zum Arzt müssen Betroffene allerdings nicht sofort. Abführmittel können bei Magen-Darm-Beschwerden wie Verstopfungen schnell helfen. Welche natürlichen Mittel in der Hausapotheke zu finden sind und wie diese den Darm anregen, erfahren Sie hier.

Natürliche Abführmittel helfen bei Verdauungsbeschwerden

+ Hausmittel wie Kamillentee wirken beruhigend auf den Darm. Verstopfungen können so gelöst werden. © F. Hecker/Imago

Verstopfungen können sowohl gelegentlich, als auch dauerhaft auftreten. Rund zehn Prozent der Erwachsenen leiden nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) jedoch nicht nur hin und wieder unter Verstopfungen, sondern haben über längere Zeit mit den unangenehmen Beschwerden zu kämpfen. Die Ursachen sind dabei vielfältig. Mangelnde Flüssigkeitszufuhr, eine unausgewogene Ernährung oder zu wenig Bewegung gehören dabei zu den häufigsten Auslösern. Stress und verschiedene Medikamente können zudem zu den Symptomen beitragen.

Entleert sich der Darm nicht auf natürliche Weise, können verschiedene Mittel aus der Hausapotheke helfen. Denn obwohl eine Verstopfung in den meisten Fällen nur vorübergehend auftritt und nicht gefährlich ist, können die Symptome belastend sein. Tritt eine Verstopfung beispielsweise zu Beginn einer Reise auf, helfen folgende natürliche Hausmittel den Darm anzuregen:

Getrocknete Pflaumen und Feigen haben einen hohen Ballaststoffgehalt. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt als Richtwert, täglich mindestens 30 g Ballaststoffe aufzunehmen. Die Inhaltsstoffe fördern den Stuhlgang und sind nebenbei noch gute Sattmacher. Das im Trockenobst enthaltene Sorbit wirkt zudem abführend.

Zu den ballaststoffreichen Lebensmitteln zählen auch Flohsamenschalen, Chiasamen und Leinsamen. Diese können entweder mit einem Glas Wasser eingeweicht oder beispielsweise im Müsli gegessen werden. Im Darm saugen sich die Ballaststoffe mit Wasser voll und quellen auf. Dadurch wird das Darmvolumen vergrößert und die Verstopfung bekämpft.

Kaum ein Lebensmittel ist für die Verdauung so gut, wie Hülsenfrüchte. Kichererbsen, Bohnen, Erbsen und Linsen regen die Darmbewegung an. Hülsenfrüchte helfen daher nicht nur bei Verstopfungen, sondern wirken auch vorbeugend.

Damit es erst gar nicht zu einer Verstopfung kommt, empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE), mindestens 1,5 Liter Wasser über den Tag verteilt zu trinken. Gerade ungesüßte Tees wie Kamillentee regen dabei die Verdauung auf sanfte Weise an. Kamillenblüten wirken entspannend und lösen so Verstopfungen.

Natürliche Pflanzenöle wie Olivenöl, Lein- oder Rizinusöl helfen, den Darminhalt gleitfähiger zu machen. Dazu einen Esslöffel hochwertiges, kalt gepresstes Öl vor oder nach dem Essen zu sich nehmen.

Grundsätzlich sollten Betroffene versuchen eine Verstopfung zunächst auf natürliche Weise zu lindern. Auch Bewegung, Bauchmassagen und Meditation können dabei helfen. Halten die Beschwerden allerdings über mehrere Tage an, kann in Absprache mit einem Arzt auch ein Abführmittel eingesetzt werden, wie die Apotheken Umschau berichtet.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch.

