„Der Moment, wo wir unübertreffbar sind“: Video zeigt superstarke Schutzreflexe von Papas

Väter auf Rettungsmission

+ © Maskot/Imago Papas zeigen akrobatische Künste, um ihre Kleinsten vor Schmerzen zu bewahren. © Maskot/Imago

Wenn Kinder in Gefahr sind, sind Mütter wie Väter oft instinktiv zur Stelle. Eine Videocollage zeigt, wie reflexartig letztere schlimmstes verhindern.

Mütter und Kinder haben eine enge Bindung. Dadurch können erstere sogar fühlen, wenn es ihrem Nachwuchs schlecht geht. Manche behaupten sogar, zu spüren, wenn ihr Kind in Gefahr ist. Zudem gibt es Berichte, in denen Frauen, aufgeputscht durch einen Adrenalinkick, in lebensgefährlichen Situationen über sich hinausgewachsen sind, um ihre Sprösslinge zu retten. Vätern spricht man das oft ab bzw. man redet darüber eher weniger. Doch auch sie haben „Superkräfte“, wenn es darum geht, „vorherzusehen“, dass etwas Schlimmes mit ihren Kindern geschehen könnte, weiß 24vita.de.

Eine Videocollage auf TikTok zeigt jetzt, wie Väter in kritischen Situationen ebenfalls sofort zur Stelle sind, etwa, wenn sich das Kind wehtut. Die Clips sind allerdings auch sehr lustig, da sich die Väter der Kleinen ganz schön verbiegen müssen. Auch viele TikTok-User finden die Clips herzig, das Video geht auf der Video-Plattform viral. Es hat bereits 1,2 Millionen Likes erhalten und ist fast 6.000 Mal kommentiert worden.

