Nicht blenden lassen

Stiftung Warentest hat Nahrungsergänzungsmittel zum Trinken, die Kollagen und Hyaluronsäure enthalten, geprüft. Das Fazit: Die Werbeversprechen gehen zu weit.

Für faltenfreie Haut geben viele Frauen und Männer alles. Der Gang zum Kosmetiker, der Kauf von Anti-Falten-Cremes bis hin zum Besuch beim Schönheitschirurgen: Viele Maßnahmen gehen ins Geld. Ein Millionengeschäft, in das viele Unternehmen einsteigen. Immer neue Produkte im Bereich Schönheit, Beauty und Faltenbekämpfung schwemmen auf den Markt. Seit einigen Jahren im Trend: Nahrungs­ergän­zungs­mittel mit Kollagen und Hyaluronsäure zum Trinken.

Die Stiftung Warentest hat 15 Schönheitsdrinks, die in Form von Ampullen und kleinen Fläschchen daherkommen, getestet. Darunter viel beworbene Mittel wie Regulat­pro von Dr. Nieder­maier, auf das viele Prominente schwören, und Elasten, dessen Werbeanzeigen ganze Magazin­seiten füllen, informiert die Stiftung Warentest als bekannteste deutsche Verbraucherorganisation. Die 15 Produkte konnten im Test nicht überzeugen.

+ Einige Nahrungsergänzungsmittel – auch in flüssiger Form – werben mit dem Versprechen, das Hautbild zu verjüngen. © Maya Claussen/Imago

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Gesundheit und Wohlbefinden finden Sie im regelmäßigen Gesundheits-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Trotz Vitaminen und Spurenelementen: Kein Beauty-Drink kann überzeugen

Vitamin A, Betakarotin, Riboflavin, Niacin, Panto­thensäure, Biotin, Vitamin C, Vitamin D3, Vitamin E, Kupfer, Mangan, Selen, Zink und Kollagen sollen Schönheit von innen fördern, so das Werbeversprechen. Doch keines der 15 Nahrungsergänzungsmittel, die verjüngende Effekte auf die Haut haben sollen laut Werbeversprechen, besteht den Stiftung Warentest-Test. Geprüft wurden unter anderem folgende Produkte:

Alp Beauty von Alp Nutrition, Preis pro emp­fohlener Tages­ration zirka 3,95 Euro

Preis pro emp­fohlener Tages­ration zirka 3,95 Euro Mivolis Beauty Kollagen + Hyaluron von dm, Preis pro emp­fohlener Tages­ration zirka 0,90 Euro

Preis pro emp­fohlener Tages­ration zirka 0,90 Euro aktiv Kollagen + Hyaluron + Ceramide von Doppelherz, Preis pro emp­fohlener Tages­ration zirka 1,00 Euro

Preis pro emp­fohlener Tages­ration zirka 1,00 Euro Hyaluron Beauty Drink von M. Asam, Preis pro emp­fohlener Tages­ration zirka 1,43 Euro

Preis pro emp­fohlener Tages­ration zirka 1,43 Euro Beauty von Orthomol, Preis pro emp­fohlener Tages­ration zirka 2,73 Euro

Die Stiftung Warentest-Prüfer analysierten im Rahmen ihrer Beurteilung die neuere wissenschaftliche Literatur, die es im Bereich der Inhaltsstoffe der Nahrungsergänzungsmittel gibt. Außerdem wurden die Anbieter angefragt, die Studien zum Nutzen der Produkte und Belege zu den ausgelobten Effekten vorlegen sollten.

Umfrage zum Thema

Stiftung-Warentest-Fazit: „Der Nutzen dieser 15 Schön­heits­drinks ist nicht belegt“

Das ernüchternde Fazit der Prüfer: „Der Nutzen dieser 15 Schön­heits­drinks ist nicht belegt. Uns liegen keine Studien vor, die evidenzbasiert einen deutlich sicht­baren Effekt des jeweiligen Pro­dukts in seiner Zusammenset­zung für die Anwende­rinnen nach­weisen. Dies gilt auch für die Einzel­bestand­teile Kollagen und Hyaluronsäure. Die in den Pro­dukten zusätzlich ent­haltenen Vitamine und Spuren­ele­mente lassen sich mit einer abwechs­lungs­reichen Ernährung in aus­reichender Menge auf­nehmen“.

Stress nachhaltig reduzieren – mit bewährten Entspannungstechniken Meditation ist eine Technik, mit deren Hilfe man in den Moment findet, statt sich in Gedanken zu verlieren. Wie die Techniker Krankenkasse weiter informiert, lernen Sie im Rahmen der Mediation, Gedanken kommen und gehen zu lassen, ohne diese festzuhalten oder zu bewerten. Das Ziel: Abstand zum alltäglichen Stress gewinnen. Krankenkassen, Yoga-Studios und auch viele Fitnessstudios bieten Kurse an. Auch mithilfe von Apps kann man ausprobieren, ob Meditation etwas für einen ist. © Marcos Castillo/Imago Yoga kräftigt und dehnt auch die tiefliegenden Muskelgruppen. Doch die fernöstliche Lehre, die viele körperliche, aber auch geistige Übungen umfasst, kann mehr. Denn die Entspannungsübungen im Yoga verlangsamen die Atmung, was beruhigende Wirkung auf den gesamten Organismus hat. Wer sich ausprobieren möchte, sieht sich mit einer Fülle von Angeboten konfrontiert. Yoga- und Fitnessstudios, aber auch Krankenkassen und Volkshochschulen bieten Kurse an. © svyatoslav lipinskiy/Imago Viele Menschen schwören auf progressive Muskelentspannung, wenn sie zur Ruhe kommen wollen. Das Prinzip dahinter: Durch gezielte An- und Entspannung der Muskeln verringert sich die Aktivität der Nerven und die psychische Anspannung nimmt ab. Wie die AOK weiter informiert, kann man nach vorheriger Anleitung durch einen entsprechend ausgebildeten Therapeuten die Übungen auch selbstständig durchführen. © Ivan Gener/Imago Autogenes Training ist ein Entspannungsverfahren, das über gedankliche Konzentration zur Ruhe finden lassen soll. Hier werden nicht, wie bei der progressiven Muskelentspannung, Muskeln bewusst angespannt und entspannt. Wie die Neurologen und Psychiater im Netz weiter informieren, ist es viel mehr eine Art Selbsthypnose, die beim autogenen Training stattfindet. Mithilfe von Mantra-artigen Übungsformeln (z. B. „Der rechte Arm ist ganz schwer“ oder „Der rechte Arm ist ganz warm“) soll erreicht werden, dass der gesamte Organismus zur Ruhe kommt. Kurse finden Sie unter anderem bei Ihrer Krankenkasse und der Volkshochschule. © Olga Pankova/Imago Frau atmet tief durch an der frischen Luft. Atemtechniken helfen dabei, starken Stress zu reduzieren. Bei Anspannung flacht die Atmung in der Regel ab, die Luft wird nicht weiter als in den Brustraum eingeatmet. Eine ruhige, regelmäßige Bauchatmung führt aber dazu, dass sich Muskeln entspannen und der Körper besser durchblutet wird. Auch der Blutdruck kann so gesenkt werden. Und so sieht eine gesunde und tiefe Bauchatmung nach der 4/7/11-Regel aus: 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden ausatmen und das ganze 11 Minuten durchhalten. © Imago Fröhliche, in eine Decke gehüllte junge Frau sitzt mit einer Tasse heißer Schokolade auf der Terrasse eines Bungalows Achtsamkeit hat sich der Techniker Krankenkasse zufolge in vielen Studien als wirksam zur Stressreduktion erwiesen. In anerkannten Kursen zur „Mindfulness Based Stress Reduction“ würden Techniken erlernt werden, die helfen, im Hier und Jetzt statt in der Vergangenheit oder in der Zukunft zu sein – und das nicht nur körperlich, sondern auch mental. Ein wichtiger Aspekt: Achtsam sein bedeutet, jegliche Bewertung aus den Gedanken zu verbannen. Der Moment, die Atmung, die Geräusche im außen werden also ausschließlich wahrgenommen, man denkt an nichts. © Aleksei Isachenko/Imago Frau wandert auf den Heimgarten Viele Menschen machen intuitiv das Richtige, wenn sie sich gestresst fühlen. Sport empfinden viele als sehr gutes Ventil, um Druck abzulassen. Der Techniker Krankenkasse zufolge zählt Sport zwar nicht zu den typischen Entspannungstechniken, man spricht vielmehr von einer sogenannten passiven Methode. © Imago Frau liegt in der Badewanne Zu den sogenannten passiven Methoden zählt nicht nur der Sport. Auch eine entspannte Auszeit in der Badewanne, ein Spaziergang oder Zeit mit einem guten Buch können den Stresslevel enorm senken, indem sie Zufriedenheitserlebnisse schaffen, so die Techniker Krankenkasse. © Imago

Der Rat, den die Stiftung Warentest ableitet: „Lassen Sie sich nicht von den Werbe­versprechen für Nahrungs­ergän­zungs­mittel mit Hyaluronsäure, Kollagen oder einer Kombination beider Stoffe blenden“. Aussagekräftige Belege dafür, dass sie die Haut von innen pflegen und dadurch Alterungs­prozesse aufhalten oder sicht­bar rück­gängig machen, wurden nicht gefunden, heißt es weiter.

Rubriklistenbild: © Maya Claussen/Imago