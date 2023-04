Höhere Sterblichkeit: Lebenserwartung sinkt durch Corona deutlich

Folge der Pandemie

Durch die Pandemie ist die durchschnittliche Lebenserwartung in vielen Ländern gesunken. Zu diesem Schluss kommen Forscher in einer internationalen Studie.

Welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die Lebenserwartung hat, war lange unklar. Nun zeigt eine aktuelle Studie: Infektionen mit dem Coronavirus haben in Deutschland so viele Todesopfer gefordert, dass auch die allgemeine Lebenserwartung deutlich gesunken ist. Statistisch gesehen liegt diese nach zwei Jahren Pandemie bei etwa einem halben Jahr weniger. Welche Länder besonders betroffen waren und welche Gründe dahinterstecken, verrät 24vita.de.

Eine bessere medizinische Versorgung und ein höherer Lebensstandard haben über lange Zeit die Lebenserwartung in Deutschland positiv beeinflusst. Viele Menschen konnten sich in den letzten Jahren so über die Aussicht auf ein längeres Leben erfreuen. Das hat sich mit der Corona-Pandemie allerdings geändert. So nahm die Lebenserwartung hierzulande erstmalig wieder ab. „Die Covid-19-Pandemie führte zu einem weltweiten Anstieg der Sterblichkeit und einem Rückgang der periodischen Lebenserwartung, die in den letzten 70 Jahren beispiellos waren“, erklären die Wissenschaftler um Studienautor Jonas Schöley.

