Statt Kaffee: Warum Sie auf folgendes Getränk umsteigen sollten 

Kaffee - das beliebteste Getränk der Deutschen am Morgen. Doch es gibt ein Getränk, das ebenfalls die Müdigkeit vertreibt und uns noch besser in den Tag starten lässt.

Für viele gehört er wie selbstverständlich dazu: der morgendliche Kaffee. Vor allem im Winter klammern wir uns gerne an den heißen Becher, der die müden Geister weckt. Das enthaltene Koffein lässt einen fit in den Tag starten - noch viel besser als das in schwarzem Tee enthaltene Teein - soweit die Vermutung vieler Kaffee-Verfechter. Doch vergleicht man die Kaffeebohne mit einer aus China stammenden Knolle, spricht vieles für letztere.

Kaffee greift den Magen an, Ingwer-Tee stärkt ihn

Ingwer ist buchstäblich in aller Munde - von Ingwer-Tee, Smoothies mit Ingwer bis hin zu Ingwer-Limonade und Ingwer-Likör gibt es mittlerweile in jedem gut sortierten Supermarkt und in jedem Café Getränke mit Ingwer. Der soll nicht nur von innen wärmen und so Erkältungen abwehren, sondern wegen der enthaltenen Substanzen Borneol und Cineol auch verdauungsfördernd und magenstärkend wirken. Kaffee dagegen greift durch die enthaltene Säure die Magenschleimhaut an, weshalb viele ihn morgens nicht auf nüchternen Magen vertragen.

Die Ingwerknolle liefert außerdem Vitamin C, Kalium, Eisen, Natrium, Kalzium und Magnesium, was den Ingwer-Tee zum perfekten morgendliches Getränk macht, wie das Portal ze.tt berichtete. Versorgt mit wichtigen Mineralstoffen kann man so gestärkt in den Tag starten.

Wer mag, kann seinen morgendlichen Ingwer-Tee mit schwarzem Tee aufpeppen: Dazu ein Stück Ingwer schälen, stückeln und in ein Teesieb geben, schwarzen Tee hinzugeben, mit kochendem Wasser übergießen und zirka sieben Minuten ziehen lassen. Danach mit Zitronensaft und Honig abschmecken und für den Weg zur Arbeit in einen Thermobecher füllen - fertig ist der bekömmliche Kaffee-Ersatz.

