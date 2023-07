Wenn der Sommer tieftraurig stimmt: Warum viel Sonne depressiv machen kann

So erkennen und behandeln Sie eine Sommerdepression

+ © dpa/Fabian Sommer Auch die Sommersonne kann für Depressionen sorgen - vor allem Frauen sind betroffen. © dpa/Fabian Sommer

Sommersonne und Depression - auf den ersten Blick passt das nicht zusammen. Das ist ein Irrtum, weiß Dr. Katharina Grobholz, Chefärztin für Psychosomatik an der Privatklinik Jägerwinkel: „Nicht nur der Winter, auch der Sommer kann aufs Gemüt schlagen.“

Im Winter sorgt Lichtmangel dafür, dass vermehrt Melatonin ausgeschüttet wird. Melatonin ist ein Hormon, das den Schlaf-Wach-Rhythmus im Körper steuert. Müdigkeit, Antriebslosigkeit bis hin zu einer alltagsrelevanten depressiven Verstimmung sind im Winter daher aus nachvollziehbaren Gründen keine Seltenheit. Im Sommer hingegen sind die Tage länger. Auch das hat Einfluss auf die Produktion von Melatonin im Körper. Das Hormon wird weniger produziert. „Auch das kann den Organismus und den inneren chronobiologischen Rhythmus ebenfalls durcheinanderbringen“, erklärt Dr. Grobholz. Wie Sie dennoch besser schlafen, lesen Sie hier.

+ Sommersonne und Depression, leider schließt sich beides nicht aus, sagt Dr. Katharina Grobholz, Chefärztin für Psychosomatik an der Privatklinik Jägerwinkel am Tegernsee. © Privatklinik Jägerwinkel am Tegernsee Fotograf (c) Daniel Schvarcz

Wer unter Erschöpfung und Stimmungstiefs leidet, sollte einen Arzt zu rate ziehen

Dauert dieser Stress für Psyche und Körper an, kann sich aus einer Verstimmung eine depressive Episode entwickeln. „Wer bemerkt, dass er beziehungsweise sie unter Reizbarkeit, Unruhe, Erschöpfung und Schlaflosigkeit leidet, sich immer mehr zurückzieht, niedergeschlagen ist und sich nur noch schlecht konzentrieren kann, tut gut daran, seine Symptome ärztlich abklären zu lassen“, sagt Dr. Grobholz. Auch Stress ist ein Faktor, der die Entstehung einer Depression begünstigt. Wenn man im Sommer die Erwartung hat, so wie die gutgelaunten und aktiven Menschen sein zu wollen und genauso glücklich sein zu müssen wie alle anderen, bedeutet das großen Druck.

Für die Sommer- und die Winterdepression gilt: Beides sind saisonal-affektive Störungen (SAD) – also Erkrankungen, die jahreszeitlich bedingt sind. Grundsätzlich gilt, dass jeder an ihnen erkranken kann – wie auch an der saisonunabhängigen Form der Krankheit Depression oder eine depressive Verstimmung.

So hängt die Sommerdepression mit den Hormonen zusammen

Generell kann jeder eine Depression bekommen. Doch bei der Sommerdepression sind besonders Frauen gefährdet. Das liegt daran, dass das Hormonsystem im weiblichen Körper deutlich komplexer ist als das Spiel der männlichen Hormone im Körper eines Mannes. Das hat zur Folge, dass bei Frauen viel leichter mal etwas aus dem Gleichgewicht geraten kann. Heute weiß man, dass insgesamt vier bis sechs Prozent der Gesamtbevölkerung mindestens einmal in ihrem Leben daran leiden - vor allem junge Frauen zwischen 20 und 40 Jahren.

Die Sommerdepression zeigt sich – anders als die Winterdepression – eher nicht durch Müdigkeit und gesteigerten Appetit, sondern durch Appetitlosigkeit und Unruhe. Zudem sind Nervosität, Antriebslosigkeit, Interessenverlust und Konzentrationsstörungen häufig.

