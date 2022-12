Tod durch Schlaganfall oder Herzinfarkt: Jeder zweite durch gesunde Ernährung vermeidbar

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Schlaganfall ist die dritthäufigste Todesursache in Deutschland. Dabei könnten viele Todesfälle durch eine gesunde Ernährung verhindert werden.

In Deutschland sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen die Todesursache Nummer eins. So sterben jedes Jahr etwa 100.000 Menschen an einem Herzinfarkt und 95.000 Personen durch einen Schlaganfall. Die das Herz-Kreislauf-System betreffenden Leiden zählen zu den kardiovaskulären Erkrankungen. Forscher untersuchten den Zusammenhang zwischen kardiovaskulären Todesfällen und der Ernährungsweise der Verstorbenen. Dabei zeigte sich, dass sich jeder zweite der Herz-Kreislauf-bedingten Todesfälle in Europa durch eine gesündere Ernährung verhindern ließe.

Schlaganfall: Studie untersucht ernährungsbedingte Todesfälle

Der Verzehr von zu wenig Vollkornprodukten kann verantwortlich sein für Herz-Kreislauf-bedingte Todesfälle, wie durch Schlaganfall oder Herzinfarkt.

Die Wissenschaftler werteten für ihre im Fachmagazin European Journal of Epidemiology erschienene Studie Daten von 1990 bis 2016 aus 51 europäischen Ländern von der globalen Krankheitslastenstudie (Global Burden of Disease Study) aus. Das internationale Forschungsteam um Dr. Toni Meier von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg analysierte dabei, wie häufig Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zum Beispiel Herzinfarkt oder Schlaganfall, der sich bereits zehn Jahre zuvor mit Warnsignalen ankündigen kann, vorkamen.

Zudem errechneten sie den Anteil der Todesfälle, der auf eine unausgewogene Ernährung zurückzuführen ist, auf Basis des Lebensmittelkonsums sowie anderer Risikofaktoren der jeweiligen Staaten. Zu unausgewogener Ernährung zählten die Forscher beispielsweise einen zu hohen Konsum von Kochsalz und zuckerhaltigen Getränken sowie einen zu geringen Verzehr von Gemüse, Nüsse, Ballaststoffen und Vollkornprodukten. Die Effekte anderer Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Rauchen und Bewegungsmangel wurden herausgerechnet.

Tod durch Schlaganfall vermeidbar: Hauptrisikofaktor ist Verzehr von zu wenig Vollkornprodukten

Die Ergebnisse zeigten, dass im Jahr 2016 von insgesamt 4,3 Millionen kardiovaskulären Todesfällen fast die Hälfte (2,1 Millionen, 49,2 Prozent) ernährungsbedingt waren, wobei der Anteil an der Gesamtsterblichkeit etwa 22,4 Prozent betrug. Demnach sei jeder zweite bis dritte Todesfall durch eine gesündere Ernährung vermeidbar gewesen. In Deutschland waren es 165.000 Todesfälle (46 Prozent aller kardiovaskulären Todesfälle), die auf eine unausgewogene Ernährung zurückgeführt werden konnten. Der Hauptrisikofaktor stellte laut der Studie hierzulande der Verzehr von zu wenig Vollkornprodukten dar, der für 429.000 Todesfälle verantwortlich war. Danach folgte eine Diät ohne ausreichend Nüsse und Samen (341.000 Todesfälle), zu wenig Obst (262.000 Todesfälle), zu wenig Kochsalz (251.000 Todesfälle) und zu wenig Omega-3-Fettsäuren (227.000 Todesfälle).

Blutdruck ganz natürlich senken und damit Schlaganfall vorbeugen: Welche Lebensmittel schützen Laut „Deutsche Herzstiftung“ senkt Olivenöl nachweislich nicht nur das Risiko für Ablagerungen in den Gefäßen, der Arteriosklerose. Auch bei hohem Blutdruck, dem Hauptrisikofaktor für Schlaganfall, wirkt das pflanzliche Fett fast wahre Wunder. Ein erhöhter Blutdruck kann durch den Konsum von Olivenöl im Durchschnitt um 48 Prozent gesenkt werden, wie die „Pharmazeutische Zeitung“ berichtet. © Panthermedia/Imago Spinat als kalorienarmes Gemüse kann Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen. Es ist reich an Vitamin B, Vitamin C sowie Folat, Kalium und Magnesium. Diese Mineralstoffe helfen dabei, den Blutdruck zu senken. © Achim Sass/Imago Tomaten sind ein Muss, wenn es um Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen geht. Sie sind reich an Folsäure, Kalium sowie Lycopin. Lycopin zählt zu den Antioxidantien und kann freie Radikale im menschlichen Körper unschädlich machen. Tomaten können laut Studien hohen Blutdruck und das Schlaganfallrisiko um bis zu 55 Prozent senken. © Philippe Degroote/Imago Grünkohl enthält sogenannte Flavonoide, die den Cholesterinspiegel und somit das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall senken. Zudem gilt das grüne Gemüse als natürlicher Blutdrucksenker. © Ivanna/Imago Erbsen Erbsen wird eine blutdrucksenkende Wirkung nachgesagt. Sie sind reich an Vitaminen und Mineralstoffen, wie Vitamin E, B und Beta-Carotin sowie Magnesium, Eisen, Phosphor, Kalzium und Zink. © Gemma Ferrando/Imago Walnüsse Nüsse und Walnüsse, bei denen es sich streng genommen um eine Baumfrucht handelt, können den Blutdruck senken. Nüsse gelten generell als Lebensmittel, die dank ihrer Nährstoffe gut fürs Herz sind und so helfen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall vorzubeugen. (Symbolbild) © CHROMORANGE/Imago Knoblauch Knoblauch kann selbst bei den Patienten den Blutdruck senken, die unter Medikamenten keine ausreichende Blutdruckkontrolle erzielen, wie das „Deutsche Ärzteblatt“ berichtet. Es zeigt sich, dass der erste Blutdruck-Wert, der systolische Blutdruck, um 10 mmHg niedriger liegt nach regelmäßigem Konsum von Knoblauch. © Waltraud Kaipf/Imago Rote Bete-Salat Laut „Deutsche Herzstiftung“ kann durch das Trinken von ca. einem halben Liter Rote Bete-Saft pro Tag, der systolische Blutdruck 24 Stunden lang um etwa 5 mmHg gesenkt werden. Der Effekt beruht darauf, dass Rote Bete Nitrate enthält, die durch den Speichel zu Nitrit reduziert werden. Dadurch werden die Gefäße erweitert und der Blutdruck gesenkt. © charlotteLake/Imago Meerrettich Meerrettich ist nicht nur entzündungshemmend bei viralen und bakteriellen Infektionen, hilft gegen Erkältungen, Blasenentzündungen und Schmerzen, die essbare Pflanze soll ebenfalls eine blutdrucksenkende Wirkung haben. © Andreas Berheide/Imago

