Anzeichen des Hirninfarkts erkennen

Ein Infarkt im Gehirn überkommt Betroffene zwar gefühlt ganz plötzlich, doch es gibt deutliche Zeichen – je früher dann geholfen wird, desto besser.

Laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Appinio, fürchten sich über 93 Prozent der befragten Menschen über 60 Jahre vor Krankheiten und nachlassender körperlicher sowie geistiger Fitness. Ein Schlaganfall etwa zählt ebenfalls dazu, denn er kann in schlimmen Fällen das Leben der Betroffenen komplett verändern. Es gibt Risikofaktoren, die einen Schlaganfall begünstigen können – auch bei jüngeren Menschen mit bestimmter Blutgruppe.

Achten Sie bei sich und auch bei anderen Menschen in Ihrem Umfeld auf diese Symptome, denn schnelle Hilfe kann im wahrsten Sinne Leben retten.

Schlaganfall: Schnelles Handeln ist wichtig!

Schwindel und Sehstörungen können auf einen Schlaganfall hindeuten.

Ein Schlaganfall wird in mehr als 80 Prozent der Fälle durch eine verschlossene Arterie im Gehirn ausgelöst, wodurch die Nervenzellen zu wenig Blut und Sauerstoff erhalten und somit absterben. Seltener ist eine Hirnblutung durch ein gerissenes Blutgefäß die Ursache für den Hirninfarkt. Je länger der Schlaganfall unbehandelt bleibt, desto größer sind die Areale im Hirn, die absterben. Und umso wahrscheinlich ist, dass der Patient mit lebenslangen Behinderungen zu kämpfen hat oder sogar stirbt.

Bemerken Sie an sich oder Menschen in Ihrem Umfeld spezifische Anzeichen, zögern Sie nicht, Erste Hilfe zu leisten und den Notarzt zu rufen. Ein Drittel der Betroffenen stirbt innerhalb eines Jahres an den Folgen. Ein Schlaganfall ist die dritthäufigste Todesursache in Deutschland.

Schlaganfall kündigt sich an: Fünf Symptome, bei denen Sie schnell handeln sollten

Kommt es zu einem Schlaganfall, besteht ein lebensbedrohlicher Notfall und es zählt jede Minute. Bei folgenden Anzeichen sofort den Notarzt alarmieren – selbst wenn es dann kein Schlaganfall ist, Vorsicht ist immer besser als Nachsicht!

Schlaganfall und Sehstörungen:

Bei einem Schlaganfall kommt es zu Beeinträchtigungen in der Sicht. Betroffene sehen verschwommen oder doppelt, können sich nicht mehr orientieren, übersehen Gegenstände oder können diese nicht greifen.

Menschen mit einem Schlaganfall sprechen plötzlich stockend, abgehackt oder „suchen“ nach den richtigen Worten. Zudem ist ihre Sprache verwaschen und lallend, die Stimme dünn und leise.

Zeigt sich auf einmal eine einseitige Lähmung bei einem Betroffenen – im Gesicht durch einen herunterhängenden Mundwinkel, am Körper durch einen hängenden Arm oder einen „eingeschlafenen“ Fuß – kann dies ein deutliches Zeichen für einen akuten Schlaganfall sein. Sofort Hilfe holen!

Schlaganfall und Schwindel sowie Gangunsicherheit:

Ein weiteres Symptom eines Schlaganfalls, plötzlich auftretender Schwindel, der häufig durch eine Gangunsicherheit bekräftigt wird. Betroffene können sich nur mehr schwer orientieren, müssen sich stützen oder setzen, klagen über Übelkeit.

Heftige Kopfschmerzen können ebenfalls auf einen akuten Schlaganfall hindeuten, deren Ursache in Durchblutungsstörungen der betroffenen Hirnregion oder Einblutungen in Hirngewebe liegt. Diese starken Kopfschmerzen können sogar mit Übelkeit und Erbrechen einhergehen.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.

