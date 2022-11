Chronische Entzündungen: Rheuma erhöht Risiko für Schlaganfall und Herzinfarkt

Dauerhafte Aktivierung vom Immunsystem

Rheuma zählt zu den klassischen Entzündungskrankheiten. Mit entzündungshemmenden Maßnahmen lässt sich die Gefahr, einen Schlaganfall oder Herzinfarkt zu erleiden, minimieren.

Halten Entzündungen im Körper länger als drei bis vier Wochen an, spricht man von chronischen Entzündungen. Sie schwächen den Körper und schädigen ihn. Das Tückische an ihnen ist, dass sie oftmals lange Zeit unbemerkt bleiben. Zu den klassischen Entzündungskrankheiten zählt unter anderem Rheuma. Betroffene haben ein höheres Risiko, einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt zu erleiden.

Eine Entzündung entsteht, wenn der Körper versucht, Schadstoffe und Krankheitserreger zu beseitigen. Es handelt sich dabei also um eine natürliche Reaktion des Immunsystems. Allerdings kann dieser Prozess auch außer Kontrolle geraten und so zu einer dauerhaften Aktivierung des Immunsystems führen. Chronische Entzündungen spielen eine Rolle bei der Entstehung verschiedener ernsthafter Krankheiten.

