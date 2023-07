Hinweis auf Schilddrüsenunterfunktion: Ursachen von Müdigkeit und niedrigem Blutdruck abklären

Symptome deuten

+ © Joseffson/Imago Häufige, starke Müdigkeit zählt zu den typischen Symptomen einer Schilddrüsenunterfunktion. © Joseffson/Imago

Bei ständiger Müdigkeit, einem unerfüllten Kinderwunsch oder Potenzproblemen sollten auch die Schilddrüsenwerte überprüft werden. Es könnten Symptome einer Unterfunktion sein.

Etwa fünf von 100 Menschen in Deutschland leiden an einer Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose), bei der die Produktion wichtiger Hormone wie Trijodthyronin (T3) und Thyroxin (T4) durch einen Jodmangel beeinträchtigt ist. Dadurch wird der gesamte Stoffwechsel des Körpers so beeinflusst, dass es zu verschiedenen Symptomen wie starker Müdigkeit durch die kranke Schilddrüse kommt und mitunter langfristig eine Herzerkrankung entstehen kann, wie 24vita.de erläutert.

