Schilddrüsentabletten: Nebenwirkungen von L-Thyroxin sind möglich

Richtig dosiert ist das künstliche Schilddrüsenhormon L-Thyroxin meist gut verträglich. Es können jedoch Nebenwirkungen und Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten auftreten.

Bei einer Schilddrüsenunterfunktion produziert das schmetterlingsförmige Organ zu wenig der lebenswichtigen Hormone Trijodthyronin (T3) und Tetrajodthyronin (T4). Diese sind an einer Vielzahl an Vorgängen im Körper beteiligt. Gerät die Schilddrüse aus dem Gleichgewicht, kann dies daher verschiedene Beschwerden hervorrufen. Ersetzt werden können diese Botenstoffe durch Schilddrüsentabletten auf Basis von L-Thyroxin. Die künstlichen Hormone können jedoch – je nach Dosierung und Verträglichkeit – zahlreiche Nebenwirkungen hervorrufen.

Richtig dosiert ist L-Thyroxin in der Regel gut verträglich. Allerdings können bei der Einnahme mit anderen Medikamenten verschiedene Wechselwirkungen auftreten. Mögliche Beschwerden wie Herzrasen, Schlaflosigkeit, Nervosität, Schwitzen, Hautausschläge und Verdauungsbeschwerden können auftreten. Der behandelnde Arzt sollte daher über alle eingenommenen Medikamente im unterrichtet sein.

