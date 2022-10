Schilddrüsenvergrößerung: Fühlen Sie einen Knoten am Hals?

Symptome

Ein Knoten im Hals kann auf eine Erkrankung der Schilddrüse hindeuten. Wann Sie eine Schwellung im Halsbereich ernst nehmen sollten.

Eine vergrößerte Schilddrüse kann unterschiedliche Ursachen haben. Neben einer ernsthaften Erkrankung wie einem Tumor steckt in vielen Fällen eine Fehlfunktion der Schilddrüse hinter den Beschwerden. Rund 20 bis 30 Prozent der Deutschen leiden an einer vergrößerten Schilddrüse. Schilddrüsenknoten gehören damit zu den häufigsten Beschwerden bei einer Schilddrüsenunterfunktion. Da der Kropf jedoch meist bereits früh sichtbar ist, lässt sich die Veränderung in der Regel gut behandeln.

+ Eine Schilddrüsenvergrößerung ist in den meisten Fällen harmlos – kann aber auch auf eine Erkrankung der Schilddrüse hindeuten (Symbolbild). © agefotostock / Imago

Die Schilddrüse befindet sich unterhalb des Kehlkopfes an der Luftröhre. Da das schmetterlingsförmige Organ an verschiedenen Stoffwechselvorgängen im Körper beteiligt ist, kann eine Erkrankung zu unterschiedlichen Symptomen wie Herz-Kreislauf-Symptomen, Verdauungsbeschwerden, innerer Unruhe und einem veränderten Gewicht führen.

