Schilddrüsenunterfunktion: Zehn unspezifische Symptome, die Sie kennen sollten

1 von 10

Müdigkeit zählt zu den typischsten Symptomen einer Schilddrüsenunterfunktion. Häufig wird die Erschöpfung zunächst auf Stress, Schlafstörungen, Schlafmangel oder Überlastung zurückgeführt. Viele Betroffene wissen nicht, dass das Müde-sein aus einem Hormonmangel in der Schilddrüse resultiert. Sie produziert dann zu wenig Thyroxin (T4) und Trijodthyronin (T3), wodurch sich der Stoffwechsel verlangsamt, was sich mitunter in starker Müdigkeit bemerkbar macht.(Symbolbild)

© AntonioGuillem/Imago