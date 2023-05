Häufige Jod-Irrtümer: Versorgung hat sich in den letzten Jahren deutlich verschlechtert

Schilddrüsen-Erkrankungen

+ © Vladimir Nenov/Imago Salz lässt den Blutdruck steigen? Stimmt! Allerdings gilt dies nicht für jeden Menschen. Nur rund zehn Prozent der normalen Bevölkerung sind tatsächlich salzsensitiv. Bei ihnen steigt der Blutdruck durch eine salzreiche Kost an. Bei den restlichen 90 Prozent wird das überflüssige Natriumchlorid einfach über die Nieren wieder ausgeschieden. © Vladimir Nenov/Imago

Für einen gesunden Hormonhaushalt ist das Spurenelement Jod unentbehrlich. Wichtig ist vor allem eine gesunde Ernährung. Welche Lebensmittel sich eignen, erfahren Sie hier.

Der Körper benötigt Jod, um ausreichend Hormone zu produzieren. Da das Spurenelement nur über die Nahrung aufgenommen werden kann, sollten Verbraucher daher regelmäßig zu jodreichen Lebensmitteln greifen. Wer sich gesund und ausgewogen ernährt, kann so einem Jodmangel - und einer damit verbundenen Schilddrüsen-Erkrankung - ganz einfach vorbeugen. Doch über Jod kursieren viele Mythen.

Wie viel Jod gesund und in welchen Nahrungsmitteln es enthalten ist, verrät 24vita.de.

Viele Verbraucher gehen davon aus, dass der Jodgehalt in deutschen Nahrungsmitteln zu niedrig ist. Grund dafür ist fehlendes Jod in den Ackerböden. Ein Jodmangelland ist Deutschland deswegen nach Kriterien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) jedoch noch lange nicht. Bereits seit einigen Jahren wird hierzulande in der Lebensmittelherstellung – vor allem über die Fütterung von Nutztieren – vermehrt Jod eingesetzt. Einem Mangel konnte so entgegengewirkt werden.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.