Gegen Rückenschmerzen im Urlaub: Chef-Orthopäde gibt Rückentipps für lange Reisen

Fit auf Reisen

+ © Privatklinik Jägerwinkel am Tegernsee Der Orthopäde Dr. Florian Heimlich gibt Rückentipps für lange Urlaubsreisen © Privatklinik Jägerwinkel am Tegernsee

Endlich Sommerurlaub. Doch langes Sitzen im Flieger oder Auto kann für den Rücken unangenehm werden. Dr. Florian Heimlich, Wirbelsäulenexperte der Privatklinik Jägerwinkel am Tegernsee, erklärt, was man gegen Rückenschmerzen tun kann.

„Menschen sitzen im Alltag häufig viel zu lange. Aber auch die Anreise an den Urlaubsort kann den Rücken zusätzlich belasten“, so Dr. Heimlich. Langes Sitzen sorgt für eine verminderte Durchblutung. Die Folge: weniger Sauerstoff gelangt in die Muskulatur. Verspannungen sind möglich. Hinzu kommen die eingeengte Sitzposition, in der man möglicherweise auch noch krumm sitzt. Dies wirkt sich sehr häufig gerade auf den unteren Bereich der Lendenwirbelsäule aus und belastet die kleinen Wirbelgelenke und Bandscheiben. Und das unter Umständen über mehrere Stunden.

Langes Sitzen kann zur Verspannung der Muskulatur an der Hüfte führen

+ Bei langen Autofahrten oder auf Flugreisen kann es oft zu Rückenschmerzen kommen. © Mauritius Images / Alamy Stock Photos / Andriy Popov

Schmale Sitze im Auto oder Flieger lassen meist nur wenig Bewegung zu. Die Hüftbeugemuskulatur, die vom unteren Rücken über die Leiste in die Beine verläuft, verspannt sich, was sich über einen schmerzhaften Zug im unteren Rücken bemerkbar machen kann. Schließlich können auch Anspannung und Stress zu Rückenschmerzen führen, da sie die Muskulatur verkrampfen und verhärten lassen, weiß Dr. Heimlich.

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Gesundheit finden Sie im regelmäßigen Newsletter unseres Partners 24vita.de.

Sechs Rückentipps gibt der Wirbelsäulenexperte:

Einen Platz am Notausgang buchen, da hier mehr Beinfreiheit gewährleistet ist. Manche Airlines bieten auch spezielle Sitzplätze mit mehr Raum an. Das „A und O“ um Rückenschmerzen zu vermeiden ist, regelmäßig aufzustehen. Im Flieger ist das durchaus möglich – im Intervall im Gang auf und ab gehen und den Körper einmal durchbewegen und gerade machen. Bei Autofahrten heißt das, regelmäßig Pausen einbauen und sich die Beine vertreten. Und nebenbei: Bewegung kann zudem der Bildung einer Thrombose vorbeugen. Die Muskelpumpe der Beine wird aktiviert. Auch die Sitzposition regelmäßig wechseln, kann guttun, z. B. abwechselnd in einen Rundrücken und in ein Hohlkreuz kommen (Katze-Kuh) oder aus der Hüfte heraus kreisen. Auch um die eigene Achse rotieren kann guttun. Autofahrer sollten sich regelmäßig am Steuer abwechseln. Die Rückenlehne etwas nach hinten stellen. Das reduziert die Belastung auf die Wirbelsäule. Auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten. Denn Flüssigkeit ist essenziell für den Körper, so auch für die Bandscheibe. Diese besteht in ihrem gallertartigen Kern zu 80 Prozent aus Wasser. Damit sie geschmeidig bleibt und optimal funktioniert, ist es wichtig, genügend zu trinken. Etwa 2,5 Liter Wasser oder ungesüßter Tee sind zu empfehlen. Stress-Stopp. Wer gehetzt und gestresst in den Urlaub startet oder ihn so beendet, hat durch die freien Urlaubstage nichts gewonnen. Lieber den Druck herausnehmen und akzeptieren, dass nicht immer alles reibungslos laufen kann. Und wem Flugangst oder Stau trotzdem zusetzen – eine Atemübung kann helfen. Dafür auf vier Zähleinheiten einatmen, auf vier Zähleinheiten die Luft anhalten, auf vier Zähleinheiten wieder ausatmen, auf vier Zähleinheiten halten und dann mit der nächsten Runde starten.

„Wenn man bemerkt, dass Rückenschmerzen länger als drei Monate anhalten oder sich plötzlich deutlich verschlimmern, sollte eine Ärztin oder ein Arzt aufgesucht werden, um eine ernsthafte Erkrankung auszuschließen“, rät Dr. Heimlich.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.