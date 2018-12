Robbie Williams enthüllt: Mit dieser Methode hält er sein neues Gewicht

Bleibend in Form

+ © David Moir/dpa Robbie Williams ist hauptberuflich Sänger - doch jetzt fasst er in einer weiteren Branche Fuß. © David Moir/dpa

Der britische Sänger Robbie Williams hat ein Auf und Ab hinter sich - sowohl privat als auch in Hinblick auf seine Kilos. Doch zumindest Letzteres hat jetzt ein Ende.

Seine dunkle Vergangenheit inklusive Drogen und Alkohol hat er hinter sich gelassen - zuletzt stand der britische Sänger Robbie Williams ausschließlich wegen seiner "knackigen Optik" - wie die Bild berichtete - in den Schlagzeilen. Jetzt verriet er sein Geheimnis, mit dem er sein ständig schwankendes Gewicht in den Griff bekommen hat.

Robbie Williams als neues Gesicht für WW

Der ehemalige Bad-Boy hat einen ziemlichen Image-Wechsel hinter sich. Sein neues Projekt geht auch in Richtung "Sauber-Mann": Er ist neuerdings Botschafter für WW (ehemals Weight Watchers)! Mit Hilfe des US-amerikanischen Abnehm-Konzepts soll er es geschafft haben, sein Gewicht endlich dauerhaft zu halten.

Und das versucht der Sänger wohl schon sein ganzes Leben. So verriet seine Frau Ayda Field einst in der TV-Show "Loose Woman": "Als er mit 15 bei Take That war, wurde er fett genannt. Seitdem ist er auf Diät." In den vergangenen Jahren tappte Williams dabei allerdings in regelmäßigen Abständen in die berühmte Jojo-Falle, wie die Bild berichtete.

Was ist WW (ehemals Weight Watchers)?

Nicht zuletzt seinen Kindern möchte Robbie Williams aber einen gesunden Lebensstil vorleben:Mit seiner Frau Ayda hat er drei Kinder (Teddy, 6, Charlton, 4, und Coco, drei Monate). Deshalb achtet er seit geraumer Zeit auf sich und seinen Körper. Grund genug, dass WW in dem Sänger einen geeigneten Botschafter für die Unternehmensphilosophie sieht.

