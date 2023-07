Oberarzt Dr. Julian Marcon: Darum rettet die Verschreibungspflicht von Viagra Leben

Weiterhin nur auf Rezept

+ © Christophe Gateau/dpa Viagra ohne Rezept in der Apotheke kaufen? Dieses Szenario lehnte die Arzneimittelbehörde BfArM in Bonn ab. © Christophe Gateau/dpa

Für Viagra und andere Potenzmittel mit dem Wirkstoff Sildenafil bleibt es bei der Rezeptpflicht. Dr. Julian Marcon, Oberarzt im Uniklinikum der Ludwigs-Maximilians-Universität München, erklärt, warum die Rezeptpflicht Leben rettet.

Ob Potenzpillen wie Viagra rezeptfrei verkauft werden, darüber hat der Sachverständigen-Ausschuss für Verschreibungspflicht am Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) in Bonn beraten. Es ging darum, ob der Wirkstoff Sildenafil in der Dosierung 25 Milligramm zur oralen Anwendung aus der Verschreibungspflicht entlassen werden soll. Der Antrag wurde abgelehnt. Schon im Januar 2023 hatte der Ausschuss einen ähnlichen Antrag beraten. Damals war es um 50 Milligramm gegangen. Der BfArM hatte die Freigabe abgelehnt und das dem Bundesgesundheitsministerium empfohlen. Doch auch bei der 25-mg-Dosis kam das Gremium zu der Empfehlung, bei der Verschreibungspflicht zu bleiben.

Auf dem Schwarzmarkt kursieren höchst bedenkliche Mittel

Die Mehrheit der Urologen ist gegen die Freigabe, so die Deutsche Gesellschaft für Urologie und der Berufsverband der Urologie.

Denn zwar hätte eine Freigabe auch Vorteile – sie würde zum Beispiel helfen, den Schwarzmarkt mit Mitteln mit dem Wirkstoff Sildenafil auszutrocknen. „Bei diesen Mitteln, die häufig auch aus dem Ausland kommen, ist oft völlig unklar, was genau sie enthalten“, warnt PD Dr. Julian Marcon, Oberarzt der Urologischen Klinik und Poliklinik am LMU-Klinikum München. Häufig sei etwas ganz anderes drin, als angegeben – und sogar Schwermetalle wurden schon festgestellt. Zudem sei Männern mit Erektionsstörungen der Gang zum Arzt oft peinlich. „Für diese Männer hat die Idee, Viagra und andere Potenzmittel wie Gummibärchen rezeptfrei in der Apotheke kaufen zu können, sicher etwas Charmantes“, weiß Urologe Marcon.

+ „Man sollte Viagra nicht wie Gummibärchen kaufen können“, sagt Privatdozent Dr. Julian Marcon, Oberarzt der Urologischen Klinik und Poliklinik am LMU-Klinikum München. © LMU-Klinikum/Eva Greta Galamb

Für diese Krankheiten können Erektionsbeschwerden Warnsignale sein

Doch genau da liege auch das Risiko, so der Experte. Wenn Patienten ihre erektile Dysfunktion einfach selbst behandeln, ohne vorhergehende Diagnose, dann können die der Erektionsstörung zugrunde liegenden Erkrankungen möglicherweise verschleiert werden, warnt der Experte. Dr. Marcon erklärt: „Rauchen, Bluthochdruck, Leberinsuffizienz, Diabetes und auch Herz- Kreislauferkrankungen können sich auf männliche Sexualfunktion auswirken.“ Weil die Erektionsstörung ein Symptom sein kann, sollte man sie als frühes Warnzeichen ernst nehmen. Und als Anlass nehmen, zeitnah einen Hausarzt oder einen Urologen zu konsultieren.

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Gesundheit finden Sie im regelmäßigen Newsletter unseres Partners 24vita.de.

Vorsicht vor allem bei unerkannten Herzproblemen

„Vor allem dann, wenn Herzprobleme unerkannt bleiben, gehen die Männer ein großes Risiko ein“, sagt Dr. Marcon. Denn Erektionsstörungen könnten Vorboten für einen Herzinfarkt sein. Und bei manchen Herzkrankheiten sei es wichtig, von einem Kardiologen überprüfen zu lassen, ob und inwieweit man ohne Risiko geschlechtlich aktiv sein kann.

+ Mediziner gibt fünf Tipps, um das eigene Herz gesund zu halten. (Symbolbild) © Martin Moxter/imago

Auch bei seelischen Problemen kann die vorübergehende Einnahme positiv wirken

Potenzmittel wie Viagra begünstigen eine Entspannung der glatten Muskulatur in den Blutgefäßen. Damit erhöhen sie den Blutfluss in das männliche Glied, die Erektion wird erleichtert und verbessert. Häufig sind körperliche Probleme die Ursache von Erektionsstörungen – und nicht seelische, wie man vor der Einführung von Viagra dachte, erklärt der Urologe. „Aber es ist ein Teufelskreis, denn wenn es mit der Sexualität nicht klappt, führt das oft zu psychischen Problemen.“ Auch dann, wenn die erektile Dysfunktion psychische Ursachen hat, kann eine vorübergehende, zeitlich eng begrenzte Einnahme von Potenzmitteln eine positive Wirkung haben, da das Selbstbewusstsein der Betroffenen gestärkt wird, erklärt Dr. Marcon. Übrigens: Erektionsstörungen sind häufig. Zwischen 15 und 20 Prozent der Männer in Deutschland zwischen 30 und 80 Jahren leiden zumindest zeitweilig an ihnen.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.