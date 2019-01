Reizhusten? Aus diesem Grund wirkt Schokolade besser als Hustensaft

Hustenstiller

Neues Hausmittel gegen Erkältung? Vor allem Schokoladen-Fans sollten jetzt weiterlesen: Denn Forscher haben etwas herausgefunden, was sie erfreuen dürfte.

Eine Erkältung ist kein Spaß: Schnupfen, Husten, Halsschmerzen und vielleicht sogar Fieber fesseln einen an die eigenen vier Wände. Wer jetzt gerne zu Hausmitteln wie Zwiebelwickeln oder Ingwersud greift, bekommt eine neue - leckerere - Alternative.

Dunkle Schokolade als sinnvoller Hustenstiller

Eine britische Studie kam RTL zufolge zu dem Ergebnis, dass Schokolade Hustenanfälle tatsächlich lindern kann. Der Wirkstoff Theobromin in Schokolade soll sogar besser wirken wie Hustensaft.

Die Studie der University of Hull im englischen Yorkshire umfasste 163 Patienten, die an Husten litten. Um aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen, bekam die Hälfte der Patienten einen Hustenstiller mit dem Wirkstoff Codein verabreicht, die andere Hälfte behandelten die Studienleiter mit einem Präparat, das den in Schokolade enthaltenen Wirkstoff Theobromin enthält. Dieser wirkte in der Studie sogar noch besser als der konventionelle Hustensaft.

Schokolade legt sich wie ein Schutzfilm über die Schleimhäute

Der Grund: Theobromin lindert den Hustenreflex, weil er die Aktivität der Nervenenden blockiert. Auch die Konsistenz von Schokolade hilft bei Husten: Der durch das Kauen entstehende zähflüssige Brei legt sich wie ein Schutzfilm über die empfindlichen Schleimhäute im Rachen und entfaltet dort beruhigende Wirkung.

Ein weiterer Vorteil von Schokolade: Sie macht - im Gegensatz zu in Hustenstillern enthaltenem Codein - nicht müde. Codein kann im schlimmsten Fall sogar abhängig machen. Schokolade birgt zwar auch einen Suchtfaktor - dieser macht sich aber höchstens in Form von Fettpolstern bemerkbar.

Wichtig zu wissen für diejenigen, die bei einem Husten das nächste Mal Schokolade in der Therapie einsetzen wollen: Der hustenstillende Wirkstoff Theobromin ist ein sogenanntes Alkaloid - eine organische Verbindung, die in Kakao vorkommt. Daher empfehlen die Studienleiter dazu, zu Schokolade mit hohem Kakaoanteil zu greifen.

