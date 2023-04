Gut gemeinter Rat wie „Ist nicht so schlimm“ kann sich negativ auf emotionale Kompetenz von Kindern auswirken

Neurowissenschaftlerin im Video

+ © IMAGO / Panthermedia Kinder können Gefühle noch nicht einordnen. Für Ihre emotionale Entwicklung brauchen sie empathische Rückmeldung (Symbolbild). © IMAGO / Panthermedia

Ihr Kind dreht wegen einer vermeintlichen Kleinigkeit völlig durch? Das liegt daran, dass es nicht anders kann. Wie Sie dem begegnen sollten.

Kinder sind oft überwältigt von ihren Gefühlen und reagieren intensiv auf vermeintlich kleine Probleme. Doch diese Gefühlsausbrüche ernst zu nehmen und angemessen darauf einzugehen, ist entscheidend für die emotionale Entwicklung von Kindern. In einem inspirierenden TikTok-Video erklärt Mayim Bialik, bekannt aus „The Big Bang Theory“ und Neurowissenschaftlerin, warum es so wichtig ist, Kinder in ihren Gefühlen zu unterstützen.

Kinder müssen erst lernen, ihre Gefühle richtig einzuordnen und zu benennen. Das neuronale Netz im Gehirn ist erst mit etwa 25 Jahren vollständig entwickelt, daher ist es normal, dass Kinder und Jugendliche oft aus Sicht von Erwachsenen überreagieren.

Um die emotionale Kompetenz von Kindern zu stärken, ist es wichtig, ihnen empathisch zu begegnen, sie ernst zu nehmen und auf Augenhöhe mit ihnen zu kommunizieren. Es gibt verschiedene Wege, Kindern in ihren Gefühlen beizustehen. Einige Kinder möchten darüber reden, andere brauchen Umarmungen, während wieder andere erstmal in Ruhe gelassen werden möchten. Es ist entscheidend, die Bedürfnisse des Kindes zu achten und auf individuelle Weisen Unterstützung anzubieten.

Eltern können auch Exitstrategien verwenden, um in Stresssituationen Ruhe zu bewahren und Eskalationen zu vermeiden. Welche das sind und welche Sätze Eltern vermeiden sollten, erfahren Sie auf 24vita.de.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteuren und Redakteurinnen leider nicht beantwortet werden.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Juliane Gutmann sorgfältig überprüft.