Soziale Medien vermuten Broken-Heart-Syndrom bei der Queen – Was steckt hinter der Krankheit?

Vor wenigen Tagen starb die englische Königin Elizabeth II. im Alter von 96 Jahren. Viele sehen einen Zusammenhang mit dem Tod ihres Mannes im letzten Jahr.

Queen Elizabeth II. ist „friedlich in Balmoral gestorben“, erklärte der Buckingham Palast am Donnerstag. Der Tod der Königin beendet eine 70-jährige Ära und sorgt in Großbritannien für große Trauer. Ganz überraschend kam er aber nicht: Schon in den letzten Monaten verschlechterte sich der Gesundheitszustand der Queen stückchenweise, seit Herbst letzten Jahres soll sie an Mobilitätsproblemen gelitten haben und im Oktober 2021 verbrachte sie eine Nacht im Krankenhaus. Die Anzahl ihrer öffentlichen Auftritte hatte sie stark reduziert und ließ sich durch ihren Sohn Charles vertreten. Viele führen die Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes auf den Tod ihres Mannes, Prinz Philip, zurück, der „meine Stärke und meine Stütze in all diesen Jahren“ war, wie Queen Elizabeth einst selbst sagte.

In den sozialen Medien sprechen einige davon, dass die Königin an einem „gebrochenen Herzen“ gestorben sei: „Wir wussten, dass es irgendwann kommt, obwohl wir dachten, sie würde über 100 werden, so wie ihre Mutter. Vielleicht das Broken-Heart-Syndrom“, meint ein Nutzer. Ein anderer schreibt: „Ein bisschen mehr als ein Jahr später. Das Broken-Heart-Syndrom existiert wirklich“.

Broken-Heart-Syndrom bei der Queen?

Ob sich der Verlust eines geliebten Menschen tatsächlich negativ auf die Gesundheit auswirken kann, darüber sprach die australische Allgemeinmedizinerin Dr. Deb Cohen-Jones mit dem Online-Portal Femail: „Es gibt keine strenge Wissenschaft dazu. Aber es ist definitiv ein beobachtetes Phänomen. In mancher Hinsicht geht es mehr um den Verlust des Willens als um die Gesundheit“, erklärt sie. Auch auf die Queen könnte das theoretisch zutreffen: „Aus physiologischer Sicht hätte der Verlust von Prinz Philip ihr schweren Stress bereitet, der ihren Cortisolspiegel in die Höhe getrieben hätte, sodass ihr Körper damit hätte fertig werden müssen.“

Die Queen wäre nicht die erste berühmte Persönlichkeit, bei der ein Broken-Heart-Syndrom vermutet wird. Auch bei der Schauspielerin Debbie Reynolds, die 2016 nur einen Tag nach dem Tod ihrer Tochter Carrie Fisher überraschend verstarb, wurde über ein gebrochenes Herz spekuliert. Neben dem Broken-Heart-Syndrom sorgten aber auch über die dunkelblauen Hände von Queen Elizabeth II., die auf dem letzten Foto mit ihr deutlich zu sehen waren, für Fragezeichen. Ärzten zufolge könnte es sich dabei um ein Hämatom handeln, das von einer Infusion herrührt.

Was ist das Broken-Heart-Syndrom?

Wenn jemand eine schwere Trennung durchleidet oder einen geliebten Menschen verliert, ist oft die Rede von einem gebrochenen Herzen. Tatsächlich ist das nicht nur eine Metapher, denn über das Broken-Heart-Syndrom wurde bereits 1990 zum ersten Mal in Japan berichtet. Das Phänomen wird auch als Stress-Kardiomyopathie oder Takotsubo-Syndrom bezeichnet. Die Krankheit verursacht ähnliche Symptome wie ein Herzinfarkt – Betroffene leiden unter Herzschmerzen und Atemnot, der Blutdruck fällt ab und Übelkeit und Erbrechen sind möglich, wie die Apotheken Umschau berichtet. Laut Expertenschätzungen handelt es sich bei rund zwei Prozent aller Patienten, die mit einem Verdacht auf Herzinfarkt ins Krankenhaus eingeliefert werden, um ein Broken-Heart-Syndrom. Frauen seien weit häufiger betroffen als Männer, vor allem nach den Wechseljahren. Göttinger Herzforscher vermuten laut aerztezeitung.de genetische Ursachen hinter dem Phänomen.

