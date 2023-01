Puls beim Sport: Optimale Herzfrequenz beim Joggen finden

Neujahrsvorsatz: Mehr bewegen

Sport-Einsteiger sollten nicht übertreiben, denn bei gesundem Training darf der Puls nicht in die Höhe schnellen. Ausdauernde Intervalle sind besser.

Das neue Jahr ist gerade gestartet und die Fitnessstudios sind voll. Viele Menschen haben sich zum Jahreswechsel vorgenommen, endlich wieder etwas mehr Sport zu treiben und gesünder zu leben. Damit dieses Vorhaben nicht nur ein paar Wochen anhält, sondern zu einer andauernden Gewohnheit wird, hilft ein moderater Start in die Sportwelt. Wichtig dabei ist es, seine optimale Herzfrequenz zu finden. Wer die kennt, kann sein Training optimal auf seinen Körper einstellen.

Puls beim Sport: Optimale Herzfrequenz bei jedem anders

+ Ein Pulsmesser hilft, effizient und gesund zu trainieren. © Varin Rattanaburi/Imago

Besonders beim Joggen oder beim Spinning auf dem festmontierten Fahrrad sind Pulsmesser bei Sportlern mittlerweile weit verbreitet. Die kleinen Geräte schützen einen davor, es beim Training zu übertreiben und weisen einen darauf hin, wenn der Puls zu sehr in die Höhe schnellt. Das ist insofern sinnvoll, als dass ein hoher Puls nicht bedeutet, besonders effektiv zu trainieren.

Im Gegenteil: Treiben wir so intensiv Sport, dass wir uns mit unserem Puls ständig an der Belastungsgrenze halten, bedeutet das permanenten Stress für den Körper. Schnell ist der Körper dann überfordert und im schlimmsten Fall kann das beispielsweise Folgen haben wie:

Kopfschmerzen

Übelkeit

erhöhte Infektanfälligkeit

extremer, lang anhaltender Muskelkater

In manchen Fällen kann es dann sogar zum Muskelabbau statt -aufbau kommen. Es ist also sinnvoll, vor dem ersten Training seine optimale Herzfrequenz zu erfassen und es beim Training nicht zu übertreiben.

Puls beim Sport: Faustregel zum Errechnen

Wer sein Sportprogramm ernsthaft beginnen möchte und vorher nie oder nur selten trainiert hat, sollte zuerst einen Arzt aufsuchen. Das ist besonders Menschen mit chronischen Krankheiten oder ab einem Alter von 35 Jahren zu empfehlen.

Es gibt eine Faustregel, nach der die optimale Herzfrequenz von untrainierten Menschen beim Sport bei 180 minus das eigene Lebensalter liegt. Wer sich danach richtet, kann beim Training nicht viel falsch machen. Das bedeutet aber auch, dass das Training nicht kurz und intensiv, sondern länger und ausdauernder sein muss.

Sportarten, die enorm viele Kalorien verbrennen: So erreichen Sie noch schneller Ihre Traumfigur Schon mal von hochintensivem Intervalltraining, kurz HIT oder HIIT gehört? Dabei handelt es sich um ein Training, bei dem sich nach einer Aufwärmphase sehr fordernde und kurze Trainingseinheiten mit Erholungsphasen abwechseln. Die Übungen können individuell gewählt werden, so können Seilspringen, Laufen, Fahrradfahren oder Schwimmen in das HIIT-Training einfließen. Der Kalorienverbrauch pro Stunde: Bis zu 700 Kilokalorien. © Imago Hula-Hoop: Ein Sport, der in der Corona-Pandemie einen Hype erlebt hat. Und das zurecht: Denn das Reifen schwingen macht nicht nur Spaß, es verbrennt auch Unmengen von Kalorien. 400 bis 600 Kalorien sollen pro Stunde schmelzen, wie der NDR informiert. © Angel Santana Garcia/Imago Mit einer Runde Seilspringen heizen Sie Ihrem Stoffwechsel mächtig ein - gleichzeitig ist es megaeffektiv, zeitsparend und schweißtreibend. Und das Beste daran: Sie verbrennen bis zu 500 Kilokalorien - und das in nur 30 Minuten. Das schaffen Sie nicht einmal mit Joggen. Hierzu bräuchten Sie eine volle Stunde, um dieselbe Menge zu schaffen. Damit ist Seilspringen die Nummer Eins unter den Fatburner-Sportarten. © Imago Keine andere Sportart macht Groß und Klein so viel Spaß wie das Trampolin springen. Das Multi-Fitnesstalent für zu Hause ist für alle diejenigen, die zu faul sind, nach einem anstrengenden Bürotag nochmal außer Haus zu gehen. Und es lohnt sich - denn bereits in den 80er-Jahren konnte die NASA in einer Studie feststellen, dass Trampolin springen dreimal so effektiv wie Joggen ist. Zudem verbessert es Ihre Kondition und die Koordination. Kalorienverbrauch: bis zu 750 Kilokalorien pro Stunde. © Raquel Arocena/Imago Gruppe während des Tae Bo-Trainings Sie haben die Nase voll vom schnöden Fitnesstraining an den Geräten im Studio? Beim Tae Bo-Kurs kommt sicherlich keine Langeweile auf. Die dynamische Fitnesssport hält Sie mit Elementen aus Kickboxen und Aerobic mächtig auf Trab - und trainiert Arme und Beine intensiv. Durchhalten wird belohnt - Kalorienverbrauch: Satte 465 Kilokalorien pro Stunde. © Imago Frau geht nordic walken Nordic Walking ist ein Sport, den man in jedem Alter machen kann. Und das Tolle: Man braucht nur ein Paar Turnschuhe und zwei Walking-Stecken. Je nach Geschwindigkeit kann man bis zu 450 Kalorien pro Stunde verbrennen. © Imago Frau schwimmt in Pool Die Problematik am Joggen ist oftmals, dass es bei manchen auf die Knie gehen kann. Gelenkschonender ist hier Schwimmen. Zudem ist es besonders für Anfänger, aber auch Senioren oder Übergewichtige optimal geeignet, um fit zu werden oder zu bleiben. Vom Rückenkraulen bis hin zur Wassergymnastik ist für jeden etwas dabei. Kalorienverbrauch: 436 Kalorien pro Stunde bei zügigem Schwimmen. © Ilya Naymushin/Imago Mann auf einem Spinningrad in seiner Kueche waehrend des Lockdowns in der Corona-Krise Wenn die Tage wieder kälter werden, dann verlagern Sie doch einfach Ihr Radtraining nach drinnen. In sogenannten Spinning-Kursen kommen Sie richtig ins Schwitzen, haben viel Spaß mit Gleichgesinnten, trainieren Ihre Kondition und verbrennen jede Menge Kalorien. Kalorienverbrauch: 409 Kilokalorien pro Stunde. © Ute Grabowsky/Imago

Ein weiterer Richtwert, an den sich Sport-Neueinsteiger wie auch Sporterfahrene halten können, ist die aerobe Schwelle. Trainieren Sie so, dass Sie diese Schwelle nicht überschreiten, ist noch genügend Sauerstoff im Blut vorhanden, um die Zellen ausreichend zu versorgen. Diese Schwelle ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Beim Joggen lässt sie sich in der Regel gut einhalten, wenn Sportler auf vier Schritte ein- und auf vier Schritte wieder ausatmen. Geht der Atem schneller, ist die aerobe Schwelle bereits überschritten. Grundsätzlich sollte laut Experten etwa 80 Prozent eines Sporttrainings im aeroben Bereich stattfinden.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.

Rubriklistenbild: © Varin Rattanaburi/Imago