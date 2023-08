Krebserregend: Experten warnen vor beliebtem Nahrungsergänzungsmittel

Gesundheit

Propolis soll das Immunsystem stärken. Doch die Wirkung ist wissenschaftlich nicht bewiesen. Verbraucher sollten bei der Anwendung vorsichtig sein, denn es drohen allergische Reaktionen.

München/Berlin - Die potenzielle Gefahr für die Gesundheit durch Propolis beschränkt sich nicht ausschließlich auf seine allergieauslösenden Eigenschaften.

Laut dem Europäischen Schnellwarnsystem RASFF wurden in der Vergangenheit wiederholt Berichte über besorgniserregende Mengen an krebserzeugenden polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen in Propolis-Pulver, insbesondere aus China, veröffentlicht.

Allergisch auf Propolis: Experten der Verbraucherzentrale warnen vor Präparaten mit Bienenharz

Daher empfiehlt die Verbraucherzentrale, vorzugsweise auf Produkte bekannter Marken oder aus dem stationären Einzelhandel zurückzugreifen. Bei ausländischen Produkten, die online erworben wurden, ist Vorsicht geboten.

Zahlreiche Menschen sind von einer Allergie durch Propolis betroffen: Inhaltsstoffe, Symptome und weiteres Wissenswertes zu Propolis.

