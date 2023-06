Wissenschaftliche Erkenntnisse

Die Veränderung eines Enzyms im Gehirn von Säuglingen kann zu Plötzlichem Kindstod führen. Was Eltern dennoch beachten sollen.

In Deutschland sterben jährlich rund 80 Babys am Plötzlichen Kindstod – auch Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) genannt. Zwar konnte die Anzahl der Fälle in den letzten Jahrzehnten aufgrund von Vorkehrungen, die für einen sicheren Schlaf bei Säuglingen sorgen, reduziert werden. Doch bis dato gelang es Forschern nicht, die genaue Ursache für das Phänomen zu finden. Inzwischen kommen sie dem Rätsel, das hinter SIDS steckt, allerdings näher. So sollen laut Studien bestimmte Enzyme im Gehirn eine tragende Rolle spielen und für Plötzlichen Kindstod verantwortlich sein.

Rätsel um Plötzlichen Kindstod gelöst? Forscher entdecken Veränderungen bei Enzym

Schon lange suchen Forscher nach Ursachen für Plötzlichen Kindstod. Laut den Ergebnissen einer Studie soll ein Enzym im Gehirn verantwortlich sein.

In ihrer im Fachmagazin Journal of Neuropathology & Experimental Neurology veröffentlichten Studie untersuchten Wissenschaftler die Hirnstämme von 70 Säuglingen, die zwischen 2004 und 2011 gestorben waren, mithilfe von Gewebeproben aus dem San Diego Medical Examiner‘s Office. Dabei zeigte sich, dass der Serotonin-2A/C-Rezeptor bei 58 der betroffenen Babys verändert war, wodurch das Serotonin nur noch in verringertem Maße gebunden werden konnte. Im Gegensatz dazu trat die Anomalie in der Vergleichsgruppe nur bei zwölf Säuglingen auf.

Der Serotonin-2A/C-Rezeptor spiele laut den Forschern eine wichtige Rolle bei der Atmung im Schlaf. Untersuchungen bei Nagetieren zeigten demnach, dass die Aktivierung des Rezeptors zum Wachwerden und zur Atemkontrolle beitrage und das Gehirn vor Sauerstoffmangel im Schlaf schütze. Jedoch kann dieser Schutzmechanismus geschwächt werden oder sogar ganz ausfallen, wenn der zuständige Rezeptor eben nicht korrekt ausgebildet ist.

Forscher raten Eltern, die Richtlinien für einen sicheren Schlaf zu beachten

Auch wenn es sich bei den Ergebnissen der Studie durchaus um Fortschritte in diesem Bereich handelt, so werden laut den Wissenschaftlern noch weitere Studien benötigt, um den genauen Zusammenhang zwischen der Rezeptoranomalie und der Atemkontrolle bei Säuglingen zu untersuchen. Denn bislang sind die subtilen Anomalien der Serotonin-Andockstellen im Hirnstamm bisher nur in Gewebeproben erkennbar.

Umso wichtiger ist es laut Studienleiterin Dr. Robin Haynes, dass Eltern weiterhin die Richtlinien für einen sicheren Schlaf von Kindern unter einem Jahr befolgen. So ist das Schlafen in Bauchlage beispielsweise eine deutlicher Risikofaktor für einen Plötzlichen Kindstod und sollte deshalb vermieden werden. Zudem sollten Eltern auf Kissen, Felle und Kuscheltiere im Babybett verzichten, da sie die Erstickungsgefahr erhöhen. Auch Überhitzung kann das Risiko steigern.

