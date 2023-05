Weil Personal fehlt: Längere Wartezeiten für Krebspatienten – Klinik-Professor: „Haben ernstes Problem“

Strahlentherapie

+ © Andreas Steeger/ LMU Klinikum Judith Schmutzler, leitende MTR der Strahlentherapie des LMU Klinikums, und Klinikdirektor Professor Claus Belka bereiten eine Patientin für die Bestrahlung vor. © Andreas Steeger/ LMU Klinikum

Die Personalnot in Münchner Kliniken verschärft sich immer mehr. Das hat spürbare Folgen auch für Krebspatienten, warnt der Direktor der Strahlentherapie am LMU Klinikum.

Weil wichtige Mitarbeiter fehlen, können die Strahlentherapeuten im LMU Klinikum ihre Hightech-Geräte nicht mehr voll auslasten. „In der Folge kommt es bereits zu Verzögerungen und Wartezeiten auch für Krebspatienten“, berichtet der Direktor der Klinik für Strahlentherapie, Professor Claus Belka. In einem Gespräch mit Münchner Merkur und tz schlägt der international renommierte Krebsmediziner Alarm: „Wir haben ein sehr ernstes Problem. Wir müssen dringend die finanziellen Rahmenbedingungen für unsere Mitarbeiter im nicht-ärztlichen Bereich verbessern. Sonst droht uns ein Personalkollaps mit gravierenden Folgen für unsere Patienten.“

Krebsspezialist Claus Belka: „Geräte sind zu wertvoll für unsere Patienten, um leer zu stehen“

Der Hilferuf kommt sozusagen aus einer Herzkammer der Krebsmedizin: Das LMU Klinikum gehört zu den größten und führenden Zentren für Strahlentherapie in Deutschland. Es verfügt über acht große Hightech-Geräte, jedes einzelne im Wert von zwei bis zehn Millionen Euro – und „damit in erster Linie zu wertvoll für unsere Patienten, aber auch schlicht zu teuer, um leer zu stehen“, kritisiert Belka. Jedes Jahr werden in Großhadern viele Patienten bestrahlt, die allermeisten meisten von ihnen leiden an Tumorerkrankungen.

Der Hintergrund der Personalkrise in den Kliniken

Nun belastet eine Personalkrise die eigentlich ermutigenden Behandlungsmöglichkeiten (siehe Infobox). Der Hintergrund: Schon vor Corona kämpften die Münchner Kliniken gegen eine ausgewachsene Personalkrise. Die Pandemie wirkte wie ein Brandbeschleuniger. Immer mehr Mitarbeiter hängen ihren Job an den Nagel – vor allem im Pflegebereich. Sie fühlen sich ausgebrannt, vermissen zählbare gesellschaftliche Wertschätzung und sind frustriert. Ein Knackpunkt: die vergleichsweise schlechte Bezahlung. Sie reicht vielen Beschäftigten nicht aus, um die hohen Mieten und Lebenshaltungskosten im sündteuren Münchner Ballungsraum zu schultern. Und die gestiegene Inflation seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs hat die Lage der Krankenhauskräfte zusätzlich erschwert.

Wichtige Fortschritte in der Strahlentherapie Von den Fortschritten in der Strahlentherapie profitieren Patienten mit unterschiedlichen Krebserkrankungen. Ein Beispiel ist die Behandlung von Prostatakrebs. „Bei Karzinomen mit niedrigem oder mittlerem Risiko ist die Heilungsrate nach einer Bestrahlung inzwischen genauso hoch wie nach einer OP, wie eine Auswertung der Patientendaten 15 Jahre nach der Behandlung zeigt“, erläutert Professor Claus Belka. Mit dem Bestrahlungsgerät MRT-Linac ist es möglich, Prostatakarzinome in kurzen Behandlungsserien von fünf Sitzungen zu bestrahlen. „Es entstehen deutlich weniger Nebenwirkungen als bei Verfahren unter Röntgenkontrolle.“ Auch bei der Bestrahlung von Brustkrebs haben sich die Behandlungsserien deutlich verkürzt. Münchner Technologie ermöglicht schnelle Behandlung von Hirnmetastasen Im Kampf gegen Hirnmetastasen setzt das LMU Klinikum eine neue Technologie ein, die von der Münchner Firma Brainlab entwickelt worden ist. Sie ermöglicht die gleichzeitige radiochirurgische Behandlung von mehreren Hirnmetastasen in extrem schneller Sitzung. Die Genauigkeit ist mit einer maximalen Abweichung von 0,5 Millimetern sehr hoch. Neues Gerät erspart Patienten mit Platzangst bei Kopfbestrahlungen eine geschlossene Maske Bessere Behandlungsmöglichkeiten gibt es auch für Menschen mit Platzangst. Dank eines speziellen Bestrahlungssystems können die Ärzte und ihre Mitarbeiter Patienten das Tragen einer geschlossenen Maske ersparen. „Bei fast vergleichbarer Präzision ist somit eine angenehmere Lagerung möglich“, berichtet Professor Belka.

Klinikmitarbeiter wandern aus allen Arbeitsbereichen ab

+ Verantwortungsvolle Aufgabe: „Medizinische Technologen für Radiologie“ (MTR) wie Judith Schmutzler betreuen die Patienten während der Bestrahlung. Nicht immer ist (wie auf diesem Foto Professor Claus Belka) ein Arzt anwesend. © Andreas Steeger/LMU Klinikum

Dadurch kommt es zu einer Kettenreaktion, die staatliche Kliniken besonders hart trifft – und zwar weit über den Pflegebereich hinaus: Sie verlieren in allen Arbeitsbereichen viele Mitarbeiter an private Kliniken oder Praxen. Dort können sie mehr verdienen als in Unikliniken oder kommunalen Krankenhäuser, die an den vergleichsweise unattraktiven Tarifvertrag des öffentlichen Diensts gebunden sind.

Massenexodus aus den medizinischen Berufen in München

Oft kommt dazu, dass die Privaten geregelte Arbeitszeiten anbieten können, nicht selten fallen Nacht- und Wochenenddienste weg. „Das Gesamtpaket ist für viele Mitarbeiter aus den Unikliniken verlockend – und umgekehrt sind sie wegen ihrer hervorragenden Ausbildung und Expertise besonders begehrt“, weiß Prof. Belka. Zur Wahrheit gehört allerdings auch: Selbst die Privatkliniken sind nicht in der Lage, den Massenexodus aus den medizinischen Berufen in München zu stoppen: Immer mehr Klinikmitarbeiter ziehen aus München weg oder wechseln den Beruf.

Einzige Schule für Strahlentherapie in München hat nur 25 Plätze

Gleichzeitig fehlt der Nachwuchs. Wie ernst die Lage ist, zeigt sich im Bereich der Strahlentherapie. Genauer gesagt in der einzigen Schule in München, die Mitarbeiter dafür ausbildet. Sie ist am LMU Klinikum angesiedelt und hat gerade mal 25 Plätze. „Das sind viel zu wenige angesichts des großen Bedarfs. Wir brauchen mindestens ein Drittel mehr Plätze“, analysiert Judith Schmutzler, leitende MTR am LMU Klinikum. Dementsprechend begehrt sind die Absolventen. Viele von ihnen werden von privaten Praxen bezuschusst, müssen sich im Gegenzug allerdings verpflichten, nach der Ausbildung für einige Jahre bei ihren Unterstützern zu arbeiten.

Einstiegsgehalt in der Strahlentherapie liegt bei 3400 bis 3600 Euro

Vor dem Hintergrund der Münchner Mieten sind ihre Gehälter trotzdem nicht üppig. Ein „Medizinischer Technologe für Radiologie“ (MTR) – so die offizielle Berufsbezeichnung seit 1. Januar 2023 - verdient im ersten Ausbildungsjahr 1065 Euro, im zweiten 1125 Euro sowie im dritten und letzten 1222 Euro. Das Einstiegsgehalt nach der Ausbildung und Ende der sechsmonatigen Probezeit liegt im öffentlichen Dienst bei circa 3400 bis 3600 Euro brutto. Zum Vergleich: Ein Arzt fängt am Uniklinikum mit etwa 4900 Euro an, ein Facharzt erhält in der ersten Gehaltsstufe etwa 6500 Euro plus Dienstzulagen, ein Oberarzt in der ersten Verdienststufe etwa 8100 Euro.

Klinikdirektor Belka: „Bezahlung der MTR-Mitarbeiter wird anspruchsvoller Tätigkeit nicht gerecht“

„Die Bezahlung unserer MTR-Mitarbeiter wird ihrer anspruchsvollen Tätigkeit nicht gerecht. Sie hätten mehr verdient“, argumentiert Klinikdirektor Belka. „Schließlich tragen sie alleine eine erhebliche Verantwortung.“ Konkret bedeutet das: Sie dürfen die Bestrahlungsgeräte auch ohne Anwesenheit eines Arztes in Gang setzen – natürlich streng nach den Behandlungsplänen. Dabei stehen sie in der Pflicht, die Vorgaben der Ärzte und Physiker minutiös einzuhalten. Sie dürfen beispielsweise eine Bestrahlung am Gehirn des Patienten vornehmen. „Es ist ein faszinierender Beruf“, sagt MRT-Chefin Schmutzler. „Aber wenn sich die finanziellen Rahmenbedingungen nicht verbessern, werden wir immer mehr Kollegen verlieren und immer weniger junge Menschen für die Strahlentherapie gewinnen können.“