Parkinson-Demenz: Sieben Symptome im Gegensatz zu Alzheimer

Mangelerscheinung führt zu Erkrankung

Parkinson-Patienten entwickeln nicht selten zustätzlich eine Demenz. Wie sich die Symptome einer Parkinson-Demenz von den typischen Alzheimer-Anzeichen unterscheiden, erfahren Sie hier.

Bei einer Parkinson-Demenz leiden Betroffene nicht nur unter den Symptomen der sogenannten Schüttelkrankheit: Zu dem typischen Zittern und anderen Beschwerden kommt auch noch Vergesslichkeit hinzu. Bis zu 40 Prozent der Parkinson-Patienten entwickeln eine Parkinson-Demenz. Anders als bei Alzheimer – die mit 60-70 Prozent aller Fälle am häufigsten vorkommende Demenz-Erkrankung – greift die Parkinson-Demenz zunächst nicht das Gedächtnis an. So kommt es erst später zu Gedächtnisstörungen.

Durch welche typischen Symptome sich eine Parkinson-Demenz zeigt, verrät 24vita.de.

Eine Parkinson-Demenz entwickelt sich erst im Verlauf einer Parkinson-Erkrankung, die auch Morbus Parkinson genannt wird. Das Parkinson-Syndrom betrifft vor allem die Motorik von Patienten. Muskelzittern, instabile Haltung, Muskelstarre, verlangsamte Bewegungen sind einige der typischen Symptome. Allerdings kann sich Parkinson bereits Jahre zuvor mit Alarmzeichen ankündigen, die meist nichts mit der Motorik zu tun haben und daher weniger eindeutig sind. Sie lässt sich bisweilen auch durch einen einfachen Riechtest mit Gewürzen erkennen.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.

Rubriklistenbild: © CHROMORANGE/IMAGO