Osteoporose: 10 Lebensmittel, auf die Sie verzichten sollten

8 von 10

Phytin ist ein pflanzlicher Stoff, der die Kalziumaufnahme behindert, indem er mit Kalzium eine unlösliche Bindung eingeht. Er kommt vor allem in Getreide vor, wobei Kleie – also die Randschichten der Getreidekörner – besonders phytinreich und daher eher weniger bei Knochenschwund zu empfehlen sind. Studien haben jedoch auch gezeigt, dass eine hohe Zufuhr an Kleie den Knochenstoffwechsel nicht negativ beeinflusst, wenn ansonsten eine adäquate Kalziumzufuhr gewährleistet ist. Beim Erhitzen durch Backen oder Kochen kann Phytin außerdem abgebaut werden.

© maerzkind/IMAGO