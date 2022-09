Abnehmen funktioniert auch ohne Sport – Sie müssen nur vier Regeln befolgen

Diät

Sport ist bei Diäten zwar enorm hilfreich, ist jedoch nicht jedermanns Sache. Wer auf die wichtigsten Faktoren achtet, kann aber auch ohne Fitnessstudio & Co. Gewicht verlieren.

Wer Gewicht verlieren will, muss mehr Energie verbrauchen, als er zu sich nimmt. In diesem Punkt sind sich wohl alle Ernährungsexperten einig. Sport kann da sehr hilfreich sein, denn je nach Sportart und Intensität verbrennt man hier viele Kalorien, die man sich ansonsten einsparen müsste. So wird auch die ein oder andere Kaloriensünde einfacher ausgeglichen. Obendrein strafft es den Körper und sorgt für gute Laune. Doch für Sportmuffel gibt es eine gute Nachricht: Abnehmen funktioniert auch ohne Sport! Wie Sie bei einer solchen Diät erfolgreich sind, das zeigen wir im Folgenden.

+ Ohne Sport abnehmen? Das funktioniert, wenn Sie auf eine gesunde Ernährung mit viel Gemüse achten. © Westend61/Imago

Vier Regeln, die beim Abnehmen ohne Sport wichtig sind

Wer ohne Sport abnehmen will, muss in erster Linie auf eine gesunde Ernährung mit kalorienarmen Lebensmitteln achten. Dazu zählt vor allem Gemüse. Egal ob Brokkoli, Gurken, Tomaten oder Kürbis: Gemüse enthält viel Wasser und wenig Kalorien, weshalb Sie davon jederzeit beherzt zugreifen dürfen.

Gleichzeitig sollten Sie auf viel Schlaf achten. Denn zu wenig Schlaf erhöht laut einer amerikanischen Studie den Insulinspiegel, was zu einem Stillstand auf der Waage oder sogar zu einer Gewichtszunahme führen kann. Außerdem neigen unausgeschlafene Menschen dazu, mehr zu essen, da das Sättigungsgefühl und die Zufriedenheit mit dem Essen darunter leiden, so das Ergebnis der Studie.

Wer auf Sport verzichten will, sollte insbesondere darauf achten, wenig unter Stress zu leiden. Unter Stress bildet sich im Körper nämlich Cortisol, welches den Fettabbau behindert.

Ganz ohne Bewegung funktioniert eine Diät aber dann doch nicht: Versuchen Sie so viel Bewegung in Ihren Alltag unterzubringen, wie es eben geht. Denn schon kleine Bewegungs-Häppchen aktivieren laut dem Magazin Fit for Fun das Herz-Kreislauf-System und den Stoffwechsel und führen so zu einem beachtlichen Kalorienverbrauch.

Aufgedeckt: Das sind die zehn größten Abnehm-Irrtümer Diät-Mythos Nummer 1: Alkoholfreies Bier macht nicht dick - das stimmt allerdings nur bedingt. Zwar enthält es weniger Alkohol als normales Bier, dennoch liefert es genug Kalorien durch die enthaltenen Kohlenhydrate. © Imago Diät-Mythos Nummer 2: Wer nicht frühstückt, nimmt schneller ab - für Frühstücksmuffel gilt das vielleicht, doch Menschen mit einem niedrigen Blutzuckerspiegel sollten lieber davon Abstand nehmen. Tipp: Morgens eine Scheibe Vollkornbrot plus Eiweiß in Form von Käse oder magerem Schinken hält lange satt. Außerdem bewahrt es vor Heißhungerattacken. © Sina Schuldt/dpa Diät-Mythos Nummer 3: Weißes Fleisch ist gesünder als rotes - auch das stimmt nur bedingt. Schließlich versorgen die mageren Stücke von Rind & Co. (zum Beispiel Filet) mit viel Eiweiß und wertvollen Nährstoffen. © Imago Diät-Mythos Nummer 4: Wer raucht, nimmt ab - schließlich soll das regelmäßige Paffen den Appetit zügeln. Fest steht: Rauchen beeinflusst den Stoffwechsel, doch auf Dauer gewöhnt sich der Körper daran. © Jakub Porzycki/Imago Frau schwimmt in Swimmingpool Diät-Mythos Nummer 5: Mit Ausdauertraining nimmt man ab, mit Krafttraining nicht - das stimmt so nicht. Schließlich verbrauchen Muskeln auf Dauer mehr Fett. Tipp: Wer beides kombiniert, kurbelt die Fettverbrennung richtig an. © Imago Eine Frau greift nach einem Apfel aus dem Obst- und Gemüseregal des Reformhauses Vitalia in München (Bayern). Diät-Mythos Nummer 6: Wer viel Obst isst, wird schnell schlank - auch das ist nur bedingt richtig. Obstsorten wie Banane, Trauben oder exotische Früchte enthalten viel Fruchtzucker. Und wer zu viel davon zu sich nimmt, der bleibt auch dick. © Inga Kjer/dpa Eine Gabel voll mit Spaghetti und Pestosoße Diät-Mythos Nummer 7: Nudeln machen dick - das entspricht nicht der Wahrheit. Schließlich muss man differenzieren, welche Nudelsorte und welche Soße man dazu wählt. Tipp: Vollkorn lässt den Blutzuckerspiegel nicht so schnell in die Höhe schießen und sättigt schneller. © Imago Süßstofftablette und Kaffeetasse Diät-Mythos Nummer 8: Süßstoffe sind gesünder als Zucker - jein. Süßungsmittel wie Aspartam sollen Studien zufolge tatsächlich eher schädlich für den Körper sein. Diesem wird zwar Süße vorgetäuscht, aber es kommt keine an. Die Folge: Er schüttet Insulin aus, was wiederum auf Dauer zu Heißhungerattacken führen kann. © J. Pfeiffer/Imago Frau fasst in Kühlschrank Diät-Mythos Nummer 9: Wer zu spät isst, nimmt nicht ab - wichtig ist allerdings nicht, wann man die Kalorien zu sich nimmt, sondern wie viele. Allerdings tun sich viele leichter, wenn sie die meisten Kalorien früher am Tag zu sich nehmen - und abends vor dem Zubettgehen weniger essen. Das dankt Ihnen sicherlich auch Ihre Verdauung. © Imago Frau isst Yoghurt Diät-Mythos Nummer 10: Fünf kleine Mahlzeiten sind besser als drei große - so lautete lange die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Doch diese rät nun lieber zu drei Mahlzeiten pro Tag. Der Grund dafür: Erwachsenen (die großteils am Schreibtisch sitzen) reichen drei Mahlzeiten völlig aus. Schließlich kann der Körper so in den Stunden dazwischen in Ruhe verdauen und Fett verbrennen. © Imago

Tipps, um auch ohne Sport Gewicht zu verlieren

Als Faustregel gilt: Wer 1 kg an Fettmasse verlieren will, muss etwa 7.000 Kalorien einsparen bzw. zusätzlich verbrennen. Ohne Sport ist das zwar schwerer, aber dennoch möglich. Folgende Tipps helfen Ihnen auf dem Weg zum Wunschgewicht:

Nehmen Sie vor allem Essen mit einer geringen Kaloriendichte und einem hohen Eiweißgehalt zu sich. Setzen Sie auf viel Gemüse und Obst, mageres Fleisch, Tofu, Eier, magere Milchprodukte (oder Milchersatzprodukte), Fisch und Hülsenfrüchte.

Um erfolgreich abzunehmen, sollte eine Mahlzeit stets wie folgt zusammengesetzt sein: 50% Gemüse oder Obst, 25% Eiweiß und 25% Kohlenhydrate. Wer sich an diese Regel hält und seinen Teller entsprechend füllt, wird ganz schnell die ersten Erfolge auf der Waage verbuchen.

Halten Sie sich idealerweise an drei Hauptmahlzeiten. Bei Bedarf können Sie zwischendurch zu kalorienfreundlichen Snacks wie Obst oder Gemüsesticks greifen.

Auf Süßigkeiten müssen Sie während einer Diät nicht ganz verzichten. Aber die Menge macht‘s! Planen Sie sich regelmäßig kleine Mengen an Süßigkeiten ein, wie etwa fünf Gummibärchen, zehn Salzstangen oder ein kleines Täfelchen Bitter-Schokolade.

Trinken Sie viel Wasser, um den Stoffwechsel anzukurbeln: 1,5 bis 3 Liter am Tag sollten es sein.

Schlafen Sie mindestens 8 Stunden am Tag, um ausgeruht zu sein und unerwünschtem Essverhalten vorzubeugen.

Um mehr Bewegung in den Alltag zu integrieren, versuchen Sie es einmal mit diesen Regeln: Treppe statt Lift, Rad statt Auto oder Kniebeugen beim Zähneputzen. Dann klappt das Abnehmen auch ohne Sport.

