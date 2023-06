Motorisch hochbegabt? Baby hebt drei Tage nach der Geburt bereits den Kopf und krabbelt

Entwicklung

Samantha Elizabeth, eine frisch gebackene Mutter, teilt einen emotionalen Moment ihres Neugeborenen mit ihrer Online-Community und geht dabei auf TikTok viral.

Normalerweise brauchen Babys einige Zeit, bis sie sich an das Leben außerhalb des Mutterleibs gewöhnt haben. Während einige sogar Zeit brauchen, um ihre Augen zu öffnen, sorgt ein besonders aktives Baby aktuell für verblüffte Reaktionen von Internetnutzern. Auf einem scheinbar neuen TikTok-Account teilte die Mutter Samantha Elizabeth Aufnahmen ihres Neugeborenen, das sie mit folgenden Worten betitelte:

Ich kann immer noch nicht glauben, dass das passiert ist.

Video sorgt für Gesprächsstoff auf TikTok

In dem Clip ist das Baby namens Nyilah Daise auf einem Wickeltisch zu sehen. Das drei Tage alte Baby versucht, seinen Kopf zu heben und ist dabei erfolgreich. Das Kind krabbelt auch ein wenig. Außerdem erklärte die Mutter in der Bildunterschrift des Videos, dass der Säugling erst drei Tage alt ist.

+ Babys entwickeln sich ganz unterschiedlich. (Symbolbild) © Daniel GerdPoelsler/Imago

Das TikTok Video hat 41 Millionen Aufrufe und 55.000 Kommentare. Viele Zuschauer waren völlig erstaunt über das, was sie sahen. Einige machten sich Sorgen um das Baby und schrieben: „Zeigen Sie es den Ärzten, es könnte etwas nicht stimmen“ und „Was für ein Baby ist das?“. Andere meinten, dass „Pandemie-Babys anders gebaut sind“ und „Babys sind heute eine andere Rasse“.

Viele der Kommentare deuten jedoch auf einen grundlegenden, gemeinsamen Grund für die bemerkenswerten Aufnahmen hin: die Reflexe neugeborener Babys.

Das sagen Mediziner zu dem Verhalten des Babys

„Was dieses Baby tut, ist ganz normal“, erklärt Dr. Karan Raj in einem eigenen TikTok-Video. „Winzige Menschen sind mit bestimmten Software-Updates vorprogrammiert, um zu überleben“, fügt er hinzu und merkt an: „Eine dieser eingebauten Funktionen ist der Krabbelreflex oder das Brustkrabbeln.“

„Im Grunde genommen ist das Baby hungrig und auf der Suche nach einer freien Brust“, fährt Dr. Raj fort: „Wenn man ein Baby auf den Bauch der Mutter legt, krabbelt es wie ein Peilsender zur Milchquelle und klammert sich an die Brust. Das ist Hingabe.“

Der Krabbelreflex tritt Dr. Raj zufolge in der Regel um die sechste Woche herum auf und verschwindet dann wieder. Er kann jedoch leicht übersehen werden. „Viele Neugeborene werden gewickelt und eingepackt wie Pfannkuchen, sodass viele Menschen diese Babyolympiade nicht miterleben können.

Dr. Raj weist darauf hin, dass Babys nicht nur darauf „programmiert“ sind, nach einer freien Brust zu suchen, sondern dass es noch viele andere Reflexe gibt, mit denen sie geboren werden. Dazu zählt der Greifreflex, bei dem das Streicheln der Handfläche eines Babys dazu führt, dass es seine Finger zum Greifen schließt.

Wann fangen Babys an zu krabbeln und heben den Kopf?

Normalerweise beginnen Babys mit dem Heben des Kopfes zwischen zwei und vier Monaten. In den ersten Lebenswochen können Babys ihn noch nicht selbstständig halten und benötigen Unterstützung, um ihn aufrecht zu halten. Mit der Zeit stärken sich jedoch ihre Nackenmuskeln und ihr Gleichgewichtssinn, sodass sie ihren Kopf allmählich besser halten können.

Das Krabbeln tritt normalerweise zwischen dem sechsten und zehnten Lebensmonat auf. Die genaue Zeit kann jedoch von Baby zu Baby variieren. Zuerst beginnen die Kleinen damit, sich auf den Bauch zu drehen und dann auf den Händen und Knien zu robben. Schließlich entwickeln sie die Fähigkeit, mit den Händen und Knien vorwärtszukrabbeln, bevor sie schließlich zum klassischen Vierfüßler-Krabbeln übergehen.

Es ist wichtig zu beachten, dass jeder Entwicklungszeitplan individuell ist und dass einige Babys möglicherweise etwas früher oder später mit diesen Meilensteinen beginnen.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.

Rubriklistenbild: © Instagram/dailymail