Nasenspray-Sucht: Ein-Loch-Methode hilft beim „Entzug“

Wieder durchatmen können

+ © epd/Imago Laut Experten leiden in Deutschland etwa 140.000 Menschen unter einer Nasenspray-Sucht. Die Dunkelziffer könnte nach Schätzungen sogar bei einer Million Betroffenen liegen. © epd/Imago

Wird ein Nasenspray länger als eine Woche verwendet, kann man abhängig werden. Um es sich wieder abzugwöhnen, gibt es mehrere Methoden.

Wer unter Schnupfen leidet, greift gerne mal zu einem in der Apotheke frei erhältlichen Mittel: dem Nasenspray. Es kann schnell und einfach Erleichterung bringen, wenn das Riechorgan mal wieder zu ist und das Atmen deshalb schwerfällt. Allerdings ist hier Vorsicht geboten. Schließlich kann die Nutzung über einen längeren Zeitraum in die Abhängigkeit führen und der Nase beträchtlich schaden.

Wie man sich am besten entwöhnt und welche Alternativen es gibt, verrät 24vita.de.

Die in einem abschwellenden Nasenspray enthaltenen Wirkstoffe Xylometazolin oder Oxymetazolin führen dazu, dass sich die Blutgefäße in der Nasenschleimhaut zusammenziehen. Dadurch schwillt die Schleimhaut ab und der Schleim kann abfließen. So wird die Nase wieder freier und man kann besser atmen. Grundsätzlich ist deshalb erstmal nichts gegen die Verwendung von Nasensprays einzuwenden. Allerdings ist es wichtig, dass man es eben nicht länger als eine Woche benutzt. Ansonsten besteht die Gefahr, eine Nasenspray-Sucht zu entwickeln. Betroffene geraten demnach in eine Art Teufelskreis.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.