Nackenverspannungen lösen: So bekommen Sie den Schmerz in den Griff

Wer regelmäßig Probleme mit dem Nacken hat, kann mit den richtigen Übungen gegensteuern. Auch die Schlafposition kann Nackenverspannungen auslösen.

Vor allem die Büroangestellten unter uns kennen sie gut: Nackenverspannungen, die durch falsche Körperhaltung vor dem PC gefördert werden. Doch es gibt noch eine Reihe anderer Auslöser. „Nackenverspannungen entstehen hauptsächlich und am häufigsten durch Über- oder Fehlbeanspruchung der Muskulatur und sind das Ergebnis einer verspannten Muskulatur im Halsbereich“, zitiert die Helios-Klinikkette Dr. Jens Gulow, Chefarzt der Klinik für Wirbelsäulenchirurgie am Helios Park Klinikum Leipzig. Auch kalte Zugluft oder falsches Liegen sowie Unfälle oder Verletzungen könnten Nackenverspannungen zur Folge haben, heißt es weiter in der Helios-Veröffentlichung.

Um Nackenverspannungen zu lösen, sollten Sie zuerst die Ursache finden. Wenn etwa eine falsche Körperhaltung der Grund für die Schmerzen ist, dann wird das Erreichen einer ergonomisch guten Haltung vermutlich die Nackenschmerzen lindern. Sie wachen oftmals verspannt auf? Dann könnte Ihre Schlafposition das Problem sein. So gibt es auch spezielle Kopfkissen gegen Nackenschmerzen.

Mit einfachen Tricks Nackenverspannungen lösen

„Bewegung ist das A und O gegen Nacken-Schulter-Verspannungen. Schon mit einfachen Übungen kann bereits viel erreicht werden“, so Gulow. Es gilt: Bewegen Sie Ihre Schulter- und Nackenpartie so oft wie möglich, indem Sie unter anderem folgende Übungen gegen Nackenverspannungen ausführen:

Schwingen Sie mit den Armen : Ohne den Oberkörper und die Schultern mitzubewegen, schwingen Sie bei dieser Übung die Arme nach links und rechts. Stellen Sie sich dabei hüftbreit hin.

: Ohne den Oberkörper und die Schultern mitzubewegen, schwingen Sie bei dieser Übung die Arme nach links und rechts. Stellen Sie sich dabei hüftbreit hin. Dehnen Sie den Hals: Dafür nehmen Sie eine aufrechte Position ein und beugen den Kopf dabei vorsichtig nach links, während die rechte Hand leicht nach unten gen Boden zieht. Sie sollten dabei darauf achten, dass die Dehnung nicht schmerzt. Halten Sie die Übung so lange, wie sie sich für Sie angenehm anfühlt und wechseln Sie nach dieser Zeit die Seite.

Dafür nehmen Sie eine aufrechte Position ein und beugen den Kopf dabei vorsichtig nach links, während die rechte Hand leicht nach unten gen Boden zieht. Sie sollten dabei darauf achten, dass die Dehnung nicht schmerzt. Halten Sie die Übung so lange, wie sie sich für Sie angenehm anfühlt und wechseln Sie nach dieser Zeit die Seite. Schultern lockern: Einfach, aber effektiv – lassen Sie regelmäßig die Schultern kreisen, nach vorne und nach hinten im Wechsel.

Auch Ergonomie am Arbeitsplatz kann verhindern, dass Sie Nackenschmerzen entwickeln. Es gilt: Der Bildschirm sollte auf Augenhöhe oder leicht darunter positioniert sein. Arbeitsschutzexperten raten außerdem dazu, regelmäßig die Sitzposition zu ändern und so oft wie möglich aufzustehen und umherzulaufen. Telefonate können dafür genutzt werden.

Sie haben die Vermutung, dass Ihre Nackenschmerzen durch die falsche Schlafposition ausgelöst werden? Das kann dann der Fall sein, wenn Sie Bauchschläfer sind und dabei Ihren Kopf auf ein zu hohes Kissen betten. Dabei nimmt die Wirbelsäule eine unnatürliche Wölbung ein und auch die Halswirbelsäule verdreht sich ungesund. Rücken- und Seitenlage eignen sich besser, um Nackenverspannungen zu lösen und zu verhindern, weil diese Schlafpositionen die natürliche Form der Wirbelsäule unterstützen.