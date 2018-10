Verrückter Zusammenhang: Muskulöse Männer sind wahrscheinlich schlechtere Politiker

Gerne im Fitnessstudio?

Ein muskulöser Oberkörper hat Einfluss auf die Ansichten von Männern. Was Forscher jetzt herausgefunden haben, klingt wie ein Märchen.

Ob der eigene Körperbau wirklich so viel Einfluss auf die persönliche Denkweise hat? Forscher aus Dänemark haben sich nun den Zusammenhang zwischen der Statur von Männern und deren Sinn für Gerechtigkeit angeschaut. Mit diesem verblüffenden Ergebnis.

Je größer der Bizeps, desto toleranter gegenüber sozialer Ungleichheit?

Frühere Studien haben gezeigt, dass Männer aggressiver werden, wenn sie körperlich an Stärke zulegen. Die neue Studie einer Forschergruppe an der Universität Aarhus in Dänemark untersuchte dem News-Portal ScienceDaily zufolge die Auswirkungen eines durchtrainierten Oberkörpers auf die politischen Einstellungen von Männern.

Die Gruppe von Männern, die ihre Oberkörper zwei Monate lang trainierten, entwickelten in der Zeit eine positivere Einstellung gegenüber Ungleichheit in der Gesellschaft. Die Forscher kommen deshalb zu dem Schluss, dass nicht nur Logik und Vernunft, sondern auch körperliche Stärke die politischen Ansichten bei Männern formen.

Bei Frauen beobachten Forscher keinen Zusammenhang

Die Wissenschaftler um Michael Bang Petersen hatten die Daten von 6.349 Frauen und Männern unterschiedlicher Nationalitäten ausgewertet. Zwischen 2012 und 2017 wurden auch die Körpermaße wie etwa der Brustumfang der Studienteilnehmer und deren körperliche Fitness gemessen. Dabei fanden die Forscher nur bei den Männern einen Zusammenhang zwischen körperlicher Stärke und politischer Einstellung.

Die Forscher erklären sich das so: Genau wie andere männliche Tiere haben Männer ihre körperliche Stärke genutzt, um einen gewissen Status zu erreichen - oftmals ohne Rücksicht auf Schwächere. Frauen mussten während der Evolution andere Strategien entwickeln, weil sie körperlich unterlegen waren.

