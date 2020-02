Schützt eine Maske vor einer Coronavirus-Infektion? Wer einen Mundschutz tragen sollte

Widersprüchliche Meinungen

Mundschutzmasken gelten als sinnvolle Maßnahme, sich vor Corona- und Influenzaviren zu schützen. Doch Experten sind sich einig: Die Maske ist nur für folgende Gruppen geeignet.

Mundschutzmasken sollen die Übertragung von Coronaviren verhindern.

Viele Mediziner empfehlen Mundschutz nur in bestimmten Fällen.

Einer Infektion mit Coronaviren können Sie vor allem mit drei Maßnahmen entgegenwirken.

Vor allem im asiatischen Raum sind sie weit verbreitet: Mundschutzmasken, die Träger und auch deren Mitmenschen vor Keimen und Viren schützen sollen. Während der SARS-Pandemie im Jahr 2002/2003 wurde diese Schutzmaßnahme von Medizinern empfohlen, um sich selbst, aber auch andere vor den Viren zu schützen, die das Schwere Akute Atemwegssyndrom (SARS) auslösen.

Seitdem der erste Coronavirus-Fall im Münchner Landkreis Starnberg bestätigt wurde, überlegen sich auch immer mehr Deutsche, sich mit Mundschutzmaske vor einer Ansteckung mit Coronaviren zu schützen. In einzelnen Apotheken sind die Masken bereits ausverkauft. Auch in Australien und in den USA soll es bereits Lieferengpässe geben, wie der Tagesspiegel meldete. Doch wie sinnvoll ist die Anschaffung? Die Meinungen von Experten sind widersprüchlich.

Mundschutzmaske sollte eng anliegen - dünne Papiermasken bringen wenig

In Deutschland sind Mundschutzmasken in unterschiedlicher Qualität erhältlich. Sehr dünne Papiermasken hätten eine eher geringe Schutzwirkung, wie der Tagesspiegel berichtete. Diejenigen Masken, die auch medizinisches Personal tragen, seien dagegen eine gute Möglichkeit, sich vor Viren und Bakterien zu schützen - sofern sie richtig aufgesetzt werden. Die qualitativ hochwertigeren Masken sind innen saugfähig, nach außen flüssigkeitsabweisend und in Apotheken, aber auch teilweise in Drogerien erhältlich.

Eine gute Schutzwirkung sei einer Studie zufolge allerdings nur gegeben, wenn die Mundschutzmasken richtig angewendet werden. Dazu sollte man folgende Regeln befolgen:

Die Maske sollte eng anliegen und Nase und Mund vollständig bedecken.

Eine effektive Mundschutzmaske sollte einen Metalldraht als Nasenbügel enthalten, damit man die Partie um die Nase genau anpassen kann.

Schutz vor Coronaviren: Mundschutzmasken für Operateure, Grippekranke und andere ansteckende Patienten

Es gibt dem Tagesspiegel zufolge Hinweise darauf, dass Mundschutzmasken im öffentlichen Raum nicht annähernd so gut vor Keimübertragung schützen als in Kliniken und Arztpraxen. Eine Erklärung könnte sein, dass medizinisches Personal geschult ist im Umgang mit Mundschutzmasken und sie entsprechend richtig anwenden. Eine andere Erklärung wäre, dass Menschen mit Mundschutz andere Vorsichtsmaßnahmen unterlassen, die vor Viren und Bakterien schützen. Dazu zählt regelmäßiges Händewaschen und Abstand halten zu infizierten Personen.

Generell raten Mediziner nicht dazu, Schutzmasken in der Öffentlichkeit zu tragen. Sogenannte chirurgische Gesichtsmasken seien laut Bernd Salzberger, dem Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie vom Universitätsklinikum Regensburg, nicht zum Schutz vor Ansteckungen gemacht, sondern sollen verhindern, dass potentiell infektiöse Tröpfchen aus dem Atemtrakt von Chirurgen in das Operationsgebiet gelangen, wie der Bayerische Rundfunk meldete.

Coronavirus-Infektion verhindern mit folgenden Schutzmaßnahmen

Allerdings stuft Salzberger Mundschutzmasken als sehr sinnvoll für Menschen ein, die erkrankt sind. So sollten etwa Grippekranke eine Maske zum Schutz anderer Menschen tragen: "Aber der Schutz vor einer Infektion von außen ist sehr, sehr schlecht damit", zitiert der BR den Experten Salzberger.

Auch Dr. Martin Hoch von der Taskforce Infektiologie des bayerischen Gesundheitsministeriums sieht keinen Sinn darin, derzeit als gesunder Mensch einen Mundschutz zu tragen. Einen wesentlich effektiveren Schutz verspricht in seinen Augen regelmäßiges Händewäschen und Niesen und Husten in die Armbeuge - und nicht in die Handinnenfläche.

So ansteckend ist das Coronavirus wirklich

"Das Virus wird wie andere Infektionskrankheiten auch - zum Beispiel die Grippe - von Mensch zu Mensch übertragen", sagte Tropenmediziner Dr. Markus Frühwein im Interview: "Wir gehen im Moment davon aus, dass Menschen ansteckend sind, bevor sie Symptome haben". Es sei allerdings enger Kontakt notwendig, um sich anzustecken. Ab rund 15 Minuten Gespräch von Angesicht zu Angesicht bestehe ein erhöhtes Risiko, so Frühwein. Wer mit einem Coronavirus-Infizierten im selben Raum war oder ein paar Reihen im Flieger von einer kranken Person entfernt gesessen ist, brauche sich keine Sorgen machen, so Frühwein.

