Mineralwasser im Öko-Test: Dieses bekannte Wasser enthält zu viele Schadstoffe

Sie stillen Ihren Durst gerne mit Mineralwasser? Nicht jedes Wasser ist so rein wie es auf dem Etikett versprochen wird.

Öko-Test prüfte 100 Mineralwässer, rund die Hälfte schneidet sehr gut ab, doch es finden sich auch verunreinigte Quellen. Ist Ihr Lieblingswasser betroffen?

Die einen schwören auf Leitungswasser*, die anderen bevorzugen in Flaschen abgefülltes Mineralwasser.

Das Verbrauchermagazin Öko-Test hat 100 Produkte geprüft - und weist in jeder fünften Quelle Verunreinigungen nach.

Darunter Pestizide, Nitrat und Uran. Vier getestete Medium-Mineralwässer fallen im Vergleich sogar mit den Noten "mangelhaft" und "ungenügend" durch.

Die gute Nachricht vorab: 51 Medium-Mineralwässer schneiden im Test mit "sehr gut" ab, weitere 14 werden als gut eingestuft. Doch nicht alle der 800 anerkannten Mineralquellen Deutschlands, aus welchen das Mineralwasser im Supermarkt stammt, liefern reines Wasser.

Der Grund ist plausibel: Dringt Regenwasser durch den Boden und durch Gesteinsschichten bis zur Quelle vor, reichert es sich nicht nur mit Mineralien an: Auch Giftstoffe können so ins Wasser gelangen, darunter zum Beispiel Abbauprodukte von Pestiziden, Arsen und Bor. Öko-Test hat 100 Mineralwässer auf derartige Schadstoffe überprüfen lassen - mit teilweise erschreckenden Ergebnissen.

Zu viele Schadstoffe: Bekanntes Mineralwasser mit Note 6

So wurden in 18 der geprüften Quellen zu hohe Schadstoffwerte nachgewiesen, darunter zu viel Nitrat, Bor, Uran und Abbauprodukte von Pestiziden. Folgende vier Mineralwässer sind deshalb mit den Noten "mangelhaft" und "ungenügend" laut Öko-Test nicht zu empfehlen:

Anhaltiner Bergquelle Medium mit "mangelhaft"

Brohler Medium mit "mangelhaft"

Naturpark Quelle Medium mit "mangelhaft"

Apollinaris Medium mit "ungenügend"

Folgende Medium-Mineralwässer zählen mit der Bewertung "sehr gut" zu den Testsiegern:

Adelholzener Sanft aus der Adelholzener Alpenquelle

Franken Brunnen Medium aus dem Franken Brunnen

Residenz-Quelle Medium aus den Bad Windsheimer Heil- und Mineralquellen

St. Leonhards Quelle Medium aus der St. Leonhards Quelle

Steinsieker Medium aus dem Brohler Mineral- und Heilbrunnen

Mineralwasser: "Greifen Sie am besten zu Mehrwegflaschen"

In die Bewertung flossen zum größten Teil die Laborergebnisse in Hinblick auf gesundheitlich bedenkliche Inhaltsstoffe ein. "In den Laboren ließen wir die Mineralwässer auf problematische Inhaltsstoffe* wie Uran, Arsen, Bor, Vanadium und Nitrat untersuchen. (…) Höhere Nitratgehalte können dagegen auch auf einen Eintrag aus der Landwirtschaft hindeuten. Für Säuglinge geeignete Wässer ließen wir zusätzlich auf Radiumisotope prüfen. (…) Gab es Beeinträchtigungen der ursprünglichen Reinheit, haben wir Noten abgezogen", heißt es in der Veröffentlichung von Öko-Test.

Doch auch die Verpackung floss in das Gesamturteil ein. So haben wiederverwendbare Glasflaschen die beste Umweltbilanz weit vor recyclebaren Plastik-Einwegflaschen. Öko-Test rät: "Greifen Sie am besten zu Mehrwegflaschen. Die Glasflaschen werden bis zu 50 Mal wieder befüllt". PET-Mehrwegflaschen können bis zu 25-mal neu befüllt werden.

