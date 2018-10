Mann hat tagelang Nasenbluten - was der Arzt in seiner Nase findet, lässt Alptraum wahr werden

Lebewesen in der Nase

Seine Nase hörte nicht auf zu bluten. Als ein Mann deshalb in die Klinik ging, untersuchten Ärzte ihn - und zogen etwas heraus, was an einen Horrorfilm erinnert.

Ein Vietnamese hatte zehn Tage lang Nasenbluten und undefinierbare Schmerzen im Gesicht, bis er endlich ins Krankenhaus ging. Der Arzt vor Ort in Dien Bien Phu, eine Stadt im Nord-Westen Vietnams, staunte nicht schlecht, als er mit einer kleinen Endoskopkamera die Nase des Patienten erkundete.

Nase des Mannes wurde neues Zuhause für blutsaugende Kreatur

Ein blutsaugender Parasit hatte sich in der Nase des Mannes eingenistet! Der behandelnde Arzt handelte sofort und zog den Blutegel mit einer Zange heraus. Er vermutet, dass der Parasit sich über Tage in der Nase des Patienten befunden haben muss. Ernährt hatte er sich dort vom Blut seines Wirts.

Die gesamte Untersuchung können Sie sich hier im Video anschauen:

Wie gelangt ein Blutegel in die Nase eines Menschen?

In Vietnam gibt es viele Gebiete, in denen Blutegel verbreitet sind. Auch in Flüssen können die Tiere sich aufhalten. Bei dem Patienten in Dien Bien Phu vermuten die Mediziner, dass der Blutegel bei einem Bad im Fluss seinen Weg in die Nase des Mannes gefunden hat.

Video: Parasiten - der Feind in meinem Körper

