Mann isst 46 Jahre lang jeden Tag Big Mac - so geht es ihm jetzt

30.000 Burger insgesamt

Über 30.000 Big Macs: So viele Burger will Don Gorske in fast fünf Jahrzehnten gegessen haben. Damit hat er einen Rekord geschafft. Und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht.

Don Gorske liebt Fast Food – sogar so sehr, dass er die letzten 46 Jahre seines Lebens jeden Tag bei McDonald’s verbracht hat. Dort hat er seit Mai 1972 mindestens einen seiner liebsten Burger, den Big Mac, verspeist – und insgesamt über 30.000 Stück verputzt.

64-Jähriger hat über 30.000 Big Macs in 46 Jahren gegessen - und will bald neuen Rekord knacken

Mit dieser stolzen Anzahl hat es der 64-Jährige sogar ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Doch das reicht dem US-Amerikaner aus Wisconsin nicht – er hofft, in seinem Leben noch die 40.000-Marke zu knacken.

"Wenn ich die 40.000 erreichen möchte, brauche ich wohl nochmal 14 Jahre oder so. Dann werde ich 78 Jahre alt sein", verriet Gorske gegenüber dem lokalen Fernsehsender ABC2. "Schauen wir mal, wie es mir da noch geht."

Auch interessant: Dieser Mann aß eine Woche lang von morgens bis abends nur bei McDonald's - das ist mit ihm passiert.

Doch es scheint gut für den Rentner auszusehen. Schließlich habe er in den letzten Jahren nicht zugenommen – im Gegenteil: Er soll sogar über zwei Kilo verloren haben. Zudem seien seine Blut- und Cholesterinwerte optimal, berichtet Gorske weiter. Weil er von seiner Fast Food-Diät so überzeugt ist, hat er über seine ungewöhnlichen Ernährungsgewohnheiten vor einigen Jahren sogar ein Buch namens "22.477 Big Macs" veröffentlicht.

Erfahren Sie hier, warum dieser Deutscher jeden Tag Gyros isst - und seine Blutwerte Ärzte sprachlos machen.

Darin soll er laut dem Vice-Magazin abschließend schwärmen: "Alles daran, Big Macs jeden Tag zu essen, war perfekt. Ich hatte niemals Gelüste nach etwas anderem. Ich hatte mein perfektes Essen gefunden … der Stress, eine Mahlzeit nicht von McDonald’s zu essen, war endlich für immer vorbei."

Hier spricht Gorske in einer TV-Show über seine Fast Food-Sucht:

Lesen Sie auch: Darum sollen laut dieser Ernährungsexpertin zwei fette Burger sogar gesünder als Pommes sein.

jp

Rubriklistenbild: © Facebook / The i Paper (Screenshot)