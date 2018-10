Mann entdeckt Ekliges am Fingernagel - dann zeigt sich, was es ist

Besonders selten

+ © dpa / Marijan Murat Ein Mann entdeckte an einem seiner Finger einen zweiten Nagel. (Symbolbild) © dpa / Marijan Murat

Einem Mann fällt an seinem Mittelfingernagel ein merkwürdiger Auswuchs auf. Als ihn Ärzte untersuchen, zeigt sich: was er da am Finger hat, kommt extrem selten vor.

Ein namentlich nicht bekannter Mann aus Pakistan begab sich in ärztliche Behandlung, nachdem ihm am Nagel seines Mittelfinger ein seltsames Wachstum aufgefallen war. Die Ärzte untersuchten den Auswuchs und waren erstaunt, was sie herausfanden.

Nagel im Nagel

Ein 28-Jähriger aus Pakistan hatte sich bereits vor einiger Zeit untersuchen lassen, nachdem ihm der Auswuchs Schmerzen bereitet hatte und ihn das komische Ding an seinem Finger auch optisch zu stören begann. Die Ärzte aus Bahawalpur waren anfangs durch das seltsame Nagelwachstum etwas verwirrt. Nach einer Röntgenaufnahme, bei der nichts Außergewöhnliches festgestellt werden konnte, en tnahmen sie dem Mann den Auswuchs unter einer lokalen Narkose.

Pakistani man, 28, baffles doctors after they discover he has a small nail growing on top of the nail on his middle finger! https://t.co/zascUyPDCG — Stephen Matthews (@stematthews94) 12. April 2018

Bei der Analyse stellten die Ärzte schließlich fest, dass der merkwürdige Auswuchs aus dem linken Mittelfingernagel des 28-Jährigen etwas sehr Seltenes sei, wie das Portal Dailymail berichtet. Das, was auf den ersten Blick wie ein Miniaturfinger aussieht, ist in Wirklichkeit ein zweiter kleiner Nagel. Er bestand aus Keratin, dem gleichen Protein, dass auch in Nägeln enthalten ist.

Da derartige Fälle extrem selten sind, veröffentlichte das Ärzteteam dazu einen Beitrag im International Journal of Surgery Open.

