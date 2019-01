Männer erkennen ihre Traumpartnerin an diesem ekligen Detail

Wie die Tiere

Liegt es an den Kurven oder am Humor? Manche Frauen ziehen Männer an wie die Fliegen. Woran das liegt, haben Wissenschaftler jetzt nachgewiesen.

Das ansteckende Lachen, der tolle Humor, die schönen Augen: Wer gerade auf Wolke sieben schwebt, weiß wovon die Rede ist. Einfach alles am neuen Partner ist perfekt. Doch warum verlieben wir uns? Und was wirkt besonders anziehend auf Männer? Dieser Frage gingen erneut Wissenschaftler nach und beweisen, dass nicht allein die Haarfarbe ausschlaggebend ist.

Männer müssen an Achselschweiß schnüffeln

So konnten Forscher aus der Schweiz und Deutschland jetzt in einer Studie bestätigen, dass der Körpergeruch einer Frau anzeigt, wie fruchtbar sie ist! Und Frauen, die diesen "empfängnisbereiten" Duft verströmen, wirken viel anziehender auf Männer. Entscheidend sind dabei die Sexualhormone Östradiol und Progesteron.

Gemessen haben die Forscher das am lebenden Objekt: Über 50 Männer bewerteten die Ausdünstungen von 28 Frauen. Dafür fingen sie den Achselgeruch der Damen mit Baumwolltüchern ein - genau zu dem Zeitpunkt im Zyklus, an dem die Frauen besonders fruchtbar waren. Zusätzlich bestimmten die Forscher anhand von Speichelproben die Hormonausschüttung zu dem Zeitpunkt.

Jetzt werden Frauen besonders schnell schwanger

Die Männer empfanden dabei den Geruch der Frauen am betörendsten, bei welchem ein hoher Östradiol-Spiegel und ein niedriger Progesteron-Spiegel gemessen wurde - Bei Frauen ein Indiz dafür, dass sie gerade besonders gut schwanger werden können.

