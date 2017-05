4 Gründe, weshalb Sie Ihr Kind schon früh in die Kita stecken sollten

Frühkindliche Entwicklung

Schadet es, wenn man sein Kind mit einem Jahr schon in einer Kita unterbringt? Experten sagen nein – es profitiert davon sogar. Und zwar in mehrfacher Hinsicht

Kommt ein Kind auf die Welt, wollen Mütter und Väter möglichst alles richtig machen und alles tun, damit sich ihr Nachwuchs optimal entwickeln kann. Viele Eltern scheuen sich deshalb davor, ihr Kind nach einem oder anderthalb Jahren in die Kita zu geben, aus Angst, die psychische und emotionale Entwicklung ihres Kindes könnte dadurch Schaden nehmen. Schließlich wird in der einschlägigen Literatur für frischgebackene Eltern immer wieder betont, wie wichtig gerade das erste Lebensjahr für die Eltern-Kind-Bindung sei. Was, wenn man dem Kleinen zu viel zumutet, es gar unter dem Stress einer ihm fremden Umgebung leidet? Soll ich als Mutter vielleicht doch lieber noch ein Jahr zuhause bleiben, um mich ganz um das Kind kümmern zu können?

Kita-Kinder entwickeln sich allgemein besser

Natürlich bleibt die Entscheidung, ob und ab wann der Besuch der Kita für ein Kind angemessen ist, Eltern selbst überlassen. Schließlich ist jedes Kind anders. Doch Experten sind sich einig: Kinder nehmen keinen Schaden, wenn sie schon mit einem Jahr in die Kita kommen. Im Gegenteil: Sie profitieren davon, und das in vielerlei Hinsicht: Sieleiden seltener an psychischen Störungen, sind intelligenter, später besser in der Schule und in ihrer motorischen Entwicklung anderen Kindern voraus.

Weniger psychisch auffällig

Zu diesen Ergebnissen kamen – unabhängig voneinander – verschiedene Studien. Eine davon, aus dem Jahr 2016, an der 4.000 Kinder im Einschulungsalter teilnahmen, ergab beispielsweise, dass Kinder, die bereits in den ersten beiden Lebensjahren fremdbetreut worden waren, später seltener psychische Auffälligkeiten wie Hyperaktivität zeigten, als jene, die erst mit drei oder vier Jahren in eine Kita kamen.

Besser für die Schule gewappnet

Bei einer weiteren Studie aus 2016, durchgeführt durch die Bertelsmann-Stiftung, wurden die Schuleingangsuntersuchungen von knapp 5.000 Kindern ausgewertet. Das Ergebnis: Kinder, die vor ihrem dritten Geburtstag eine Kita besuchten, schnitten hierbei besser ab als jene, deren Eltern sie erst mit vier oder fünf zur Betreuung abgaben. Sie konnten sich besser artikulieren, kontrollierter und feinmotorischer bewegen und besser zählen. Und: sie waren seltener übergewichtig.

Mehr „Quality Time“ für Mutter und Kind

Dass der Bezug zu den Eltern zweifelsohne wichtig ist für die frühkindliche Entwicklung, das bestreiten Experten nicht, doch sei es nicht förderlich, 24 Stunden am Tag mit den Kleinen zusammen zu sein. Kindertagesstätten seien vergleichbar mit den Großfamilien und der Dorfgemeinschaft, wie sie es früher gab. Die Interaktion mit anderen Kindern und Erwachsenen, und im Übrigen auch mit Kindern, die aus unterschiedlichen sozialen Verhältnissen kommen, so sagen Erziehungswissenschaftler, fördere die gesunde Entwicklung von Kindern. Auch haben Beobachtungen gezeigt, dass Mütter, deren Kinder eine Kita besuchen, die wenige gemeinsame Zeit dafür umso intensiver nutzen als Mütter, die ihr Kind den ganzen Tag lang zuhause selbst betreuen. Und davon profitierten die Kleinen mehr.

Kinder von früh arbeitenden Müttern haben sozialere Kompetenzen und sind intelligenter

Aus Großbritannien kommt eine Studie, die genau diese These untermauert: Wissenschaftler der London School of Economics und derOxford University zeigten 2016, dass Kinder, die ganztägig von ihren Müttern betreut werden, über eine schlechtere Sprachkompetenz sowie schlechtere motorische Fähigkeiten verfügten als jene, die tagsüber in einer Kindertagesstätte untergebracht waren. Forscher der amerikanischen Universität in Minnesota konnten anhand mehrerer Einzelstudien belegen, dass Kinder, deren Mütter wieder früh an den Arbeitsplatz zurückkehrten, in Intelligenztests besser abschnitten, sich besser anpassen konnten, sich kooperativer zeigten und sogar seltener ängstlich waren.

Auf den Betreuungsschlüssel kommt es an

Bevor Eltern ihren Nachwuchs allerdings in die Kita geben, sollten sie sich ein umfassendes Bild von den dortigen Bedingungen machen. Denn ob sich ein Kind in einer Tagesstätte wohlfühlt und ob es sich positiv entwickeln und seine Persönlichkeit entfalten kann, hängt immer auch von der Qualität der Betreuung vor Ort ab. Bekommen die Kinder genügend Ansprache und Aufmerksamkeit von den Erzieherinnen und Erziehern? Gehen sie liebevoll mit den Kleinen um, können sie trösten, wenn es einmal nötig sein sollte? Akzeptieren sie und können sie sich darauf einstellen, dass jedes Kind andere Bedürfnisse hat? Nur wenn Eltern diese Fragen mit einem eindeutigen Ja beantworten können, ist die betreffende Tagesstätte der richtige Ort für ihr Kind.

