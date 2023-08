Die Top-Ten-Lebensmittel gegen Schmerzen – laut Johann Lafer

Rucola bis Linsen

Sie leiden unter Rücken-, Hüft- oder Nackenschmerzen? Bestimmte Lebensmittel sollen diese lindern. Koch Johann Lafer hat darüber ein Buch geschrieben.

In jedem dritten Haushalt in Europa lebt ein Mensch, der unter Schmerzen leidet. So eine Information der Deutschen Schmerzgesellschaft. In Deutschland würden etwa 17 Prozent der Bürgerinnen und Bürger unter chronischen Schmerzen leiden, heißt es weiter. Wird die Ursache behoben, verschwinden die Beschwerden. Dazu zählen zum Beispiel muskuläre Verspannungen. Allerdings ist es nicht selten der Fall, dass lange Zeit kein Auslöser gefunden wird. So erklärt sich auch die lange Leidensgeschichte vieler Patienten. Durchschnittlich dauert diese sieben Jahre, heißt es vonseiten der Deutschen Schmerzgesellschaft.

Ein Orthopäde oder eine Orthopädin ist die erste Ansprechpartnerin im Fall von Schmerzen. Denn oftmals stecken muskuläre oder das Skelett betreffende Probleme hinter dem Leiden. Auch ein Allgemeinarzt kann eine hilfreiche erste Anlaufstelle sein. Dieser wird Sie untersuchen und gegebenenfalls an einen anderen Facharzt überweisen.

Was Sie selbst gegen den Schmerz tun können

Doch auch Selbsthilfe kann enorm sinnvoll sein. Einige Schmerzpatienten berichten, dass sie die Beschwerden durch eine Ernährungsumstellung in den Griff bekommen haben.

Unternehmer und Sternekoch Johann Lafer hat sich in einem Buch mit dem Thema Ernährung gegen Schmerzen befasst. Es entstand in Zusammenarbeit mit Ernährungsmedizinerin Petra Bracht und ihren Mann, den Schmerzspezialisten Roland Liebscher-Bracht. Im Kochbuch „Essen gegen Schmerzen – das Kochbuch“ werden unter anderem die Top-Ten-Lebensmittel gegen Schmerzen aufgeführt. So sollen unter anderem folgende Nahrungsmittel als natürliche Schmerzmittel wirken:

Die Top-Ten-Lebensmittel gegen Schmerzen, die im Buch erwähnt werden (zusammengefasst von Yvonne Walbrun)

Ingwer : Ob roh oder gekocht: Ingwer kann als natürliches Schmerzmittel gegen Muskel- und Gelenkschmerzen eingesetzt werden. Einer Studie zufolge zeigte sich die zweimal tägliche Einnahme von Ingwer-Extrakt genauso effektiv bei Arthritis-bedingten Schmerzen wie die dreimalige Einnahme von Ibuprofen.

: Ob roh oder gekocht: Ingwer kann als natürliches Schmerzmittel gegen Muskel- und Gelenkschmerzen eingesetzt werden. Einer Studie zufolge zeigte sich die zweimal tägliche Einnahme von Ingwer-Extrakt genauso effektiv bei Arthritis-bedingten Schmerzen wie die dreimalige Einnahme von Ibuprofen. Chili-Schoten : Das in verschiedenen Paprika-Arten natürlich vorkommende Alkaloid Caspaicin kann Schmerzimpulse, die ins Gehirn gesendet werden, reduzieren.

: Das in verschiedenen Paprika-Arten natürlich vorkommende Alkaloid Caspaicin kann Schmerzimpulse, die ins Gehirn gesendet werden, reduzieren. Olivenöl enthält eine schmerzmittelähnliche Substanz. Diese bremst die Enzyme, die für die Entstehung von Schmerzen verantwortlich sind.

enthält eine schmerzmittelähnliche Substanz. Diese bremst die Enzyme, die für die Entstehung von Schmerzen verantwortlich sind. Himbeeren: Der enthaltene Pflanzenfarbstoff hemmt Schmerzen und neutralisiert freie Radikale, die Entzündungen bewirken können.

Granatapfel : Die Samen enthalten den entzündungshemmenden Wirkstoff Punicalagin.

: Die Samen enthalten den entzündungshemmenden Wirkstoff Punicalagin. Feldsalat : Feldsalat ist bekannt dafür, dass er einen besonders hohen Anteil an Vitamin C aufweist. Dieses stärkt das Immunsystem und ist für den Aufbau von Bindegewebe und Knochen notwendig.

: Feldsalat ist bekannt dafür, dass er einen besonders hohen Anteil an Vitamin C aufweist. Dieses stärkt das Immunsystem und ist für den Aufbau von Bindegewebe und Knochen notwendig. Radicchio liefert Vitamine der B-Gruppe, Vitamin C sowie Vitamin A. An Mineralstoffen enthält er v.a. Kalzium und Kalium.

liefert Vitamine der B-Gruppe, Vitamin C sowie Vitamin A. An Mineralstoffen enthält er v.a. Kalzium und Kalium. Rucola gehört zu den Kreuzblütlern. In ihm stecken sogenannte Glucosinolate. Diese verwandeln sich während des Verdauungsprozesses in entzündungshemmende und krebsfeindliche Stoffe.

gehört zu den Kreuzblütlern. In ihm stecken sogenannte Glucosinolate. Diese verwandeln sich während des Verdauungsprozesses in entzündungshemmende und krebsfeindliche Stoffe. Linsen enthaltenen Antioxidantien, die Vitamine B1, B6 und Vitamin E sowie die Mineralstoffe Magnesium, Kupfer und Selen – sie alle wirken entzündungshemmend und unterstützen die körpereigenen Abwehrkräfte.

enthaltenen Antioxidantien, die Vitamine B1, B6 und Vitamin E sowie die Mineralstoffe Magnesium, Kupfer und Selen – sie alle wirken entzündungshemmend und unterstützen die körpereigenen Abwehrkräfte. Grünkohl: Auch er gehört – genau wie Wirsing, Brokkoli, Rosen- oder Blumenkohl – zu den Kreuzblütengewächsen und enthält sogenannte Glucosinolate, die Entzündungsreaktionen stoppen.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.

