Magenkrebs erkennen: Häufige Blähungen und Mundgeruch abklären lassen

Mögliche Symptome durch Tumor

Bei Anzeichen eines möglichen Tumors, die länger als vier bis acht Wochen anhalten, sollte ein Arzt aufgesucht werden. Das verbessert die Heilungschancen.

Laut Robert Koch-Institut (RKI) erkranken jährlich ca. 5.800 Frauen und 9.200 Männer in Deutschland an Magenkrebs, wobei das Risiko mit zunehmendem Alter steigt. Die Heilungschancen sind bei frühzeitiger Entdeckung gut, doch leider werden Warnzeichen oft spät erkannt, was zu fortgeschrittenen und inoperablen Fällen führt. Beschwerden, die über mehrere Wochen bestehen, sollten abgeklärt werden, so die Deutsche Krebsgesellschaft.

Magenkrebs: 12 Symptome, die eine Tumorerkrankung mit sich bringt

+ Die Ursache für einen Blähbauch ist zwar häufig eine ungesunde oder zu üppige Ernährung, kann aber auch ein Hinweis auf eine Krebserkrankung des Magens sein. © Moya/Imago

Bei Blähungen und Mundgeruch muss es sich nicht zwangsläufig um eine Tumorerkrankung im Magen handeln. Um Gewissheit zu erlangen, ist jedoch eine angemessene diagnostische Untersuchung der folgenden Symptome und Begleiterscheinungen beim Arzt erforderlich:

Häufige Übelkeit, besonders nach dem Essen: Etwa 40 bis 70 Prozent der Menschen, die Magenkrebs entwickeln, beschreiben dieses Symptom.

Anhaltende Appetitlosigkeit: Menschen mit einem sich entwickelnden Magentumor haben häufig wenig Bedürfnis danach zu essen, auch aufgrund der bestehenden Übelkeit.

Gewichtsverlust: Die Symptome wie Übelkeit und Appetitlosigkeit führen oft zu einem deutlichen Gewichtsverlust. Jedoch kann auch eine ungewollte Abnahme des Gewichts als Anzeichen für Magenkrebs gelten.

Veränderung des Geschmacksempfindens: Laut „Deutsches Krebsforschungszentrum" berichten Magenkrebspatienten, dass sie bereits Monate vor der Diagnose eine Abneigung gegen bestimmte Speisen wie Fleisch und Getränke entwickeln.

Schwierigkeiten beim Schlucken: Schluckbeschwerden und Beeinträchtigung beim Essen und Trinken können auf eine Tumorerkrankung hindeuten.

Völlegefühl mit Schmerzen: Kommt es regelmäßig nach dem Essen zu einem gespannten Bauch, könnte nicht nur eine Gastritis, auch Magenkrebs die Ursache sein.

Anhaltendes und wiederkehrendes Druckgefühl im Oberbauch: Kann ein Hinweis auf eine ernste Erkrankung wie Magenkrebs sein.

Aufstoßen: Das Druckgefühl im Bauch führt oft dazu, dass betroffene Personen nicht nur unmittelbar nach dem Essen und Trinken, sondern auch häufiger unangenehm aufstoßen müssen.

Ständiges Sodbrennen: Der Schmerz in der Magengegend kann sowohl ein Anzeichen als auch ein möglicher Auslöser für Magenkrebs sein.

Schlechter Atem: Werden Betroffene von anderen darauf angesprochen oder bemerken über geraume Zeit eine Art Mundgeruch an sich selbst, sollten sie sich an ihren Zahnarzt wenden. Kann dieser mögliche Entzündungen der Zähne oder des Zahnfleisches ausschließen, ist eine Abklärung beim Hausarzt oder einem Gastroenterologen ratsam, um mit dem Ausschluss anderer Erkrankungen eine Magenspiegelung durchführen zu lassen.

Immer wieder auftretende Blähungen: Wenn zusätzlich zu Übelkeit und Magenschmerzen auch regelmäßig auftretende und mitunter schmerzhafte Blähungen hinzukommen, könnte dies auf eine Erkrankung wie Magenkrebs hinweisen.

Starke Müdigkeit: Ähnlich wie bei Darmkrebs empfinden Menschen, die an Magenkrebs erkranken, zunehmende, bleierne Erschöpfung und verringerte Leistungsfähigkeit.

