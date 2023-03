Körpergeruch: Zehn Ausdünstungen, die auf Krankheiten hinweisen

5 von 10

Stuhlgang zählt an sich nicht zu den beliebtesten Körperdüften. Wenn er allerdings extrem übel riecht, könnten Sie möglicherweise an einer Laktose-Intoleranz leiden. Kann der Körper das Enzym Laktase nicht in ausreichenden Mengen herstellen, dann kann er den Zucker Laktose – der vor allem in Milchprodukten vorkommt – nicht verdauen. In diesem Fall sendet der Dünndarm die Laktose direkt in den Dickdarm, anstatt den Milchzucker ins Blut abzugeben. Unter starker Gasbildung wird er dort fermentiert und führt so schließlich zu Durchfall, Übelkeit, Bauchkrämpfen und übel riechender Flatulenz.

© Iordache Magdalena/IMAGO