Sie können bei der Hitze nicht schlafen? Dann haben Sie wohl DAS falsch gemacht 

Auch in der Nacht kommen viele angesichts der Hitzewelle einfach nicht zur Ruhe. Doch manche Versuche, sich Abkühlung zu verschaffen, gehen daneben.

Heiße, lange Sommertage - unerträgliche tropische Nächte: Bei über 20 Grad Nachttemperatur kühlt unsere Wohnung kaum ab und das Einschlafen wird zur Höllenqual. Jahr für Jahr versprechen uns zahlreiche Tricks Abhilfe - doch was funktioniert wirklich? Die Redaktion klärt Sie in Zusammenarbeit mit dem Putzportal Helpling über die Gos und No-Gos für einen schweißfreien Schlaf auf.

No-Go: Nacktschlafen

Die Sommerhitze lädt zum Nacktschlafen ein? Vorsicht, Erkältungsgefahr! Tragen Sie lieber einen kalten Schlafanzug. Einfach in eine Plastiktüte legen und ab in den Kühlschrank. Erfrischendes Extra: Gönnen Sie auch Ihren Bettbezügen bis zum Schlafengehen eine Auszeit im Kühlschrank - und kuscheln sich anschließend in kühlende Träume.

No-Go: Kalte Dusche

Bei der Hitze freuen wir uns auf eine eiskalte Dusche. Diese ist allerdings eher kontraproduktiv, denn: Durch die Kälte ziehen sich unsere Blutgefäße zusammen und der Kreislauf wird unnötig angeregt. Anstatt abzukühlen, schwitzen wir in der Folge nur noch mehr. Duschen Sie stattdessen lauwarm - das entspannt den Körper und garantiert einen erholsamen Schlaf.

Go: Kaltes Wasser in einer Wärmflasche

Eine Wärmflasche ist nicht nur im Winter hilfreich - im Sommer verpasst sie uns als "Kühlflasche" eine echte Erfrischung. Mit kaltem Wasser füllen und einige Stunden vor dem Zubettgehen in den Kühlschrank legen.

Vorsicht: Nicht auf den Bauch oder in den Nacken legen. Dies kann zu Verspannungen oder einer Nierenentzündung führen. Stattdessen freuen sich Beine, Arme und Stirn über die willkommene Abkühlung.

No-Go: Daunendecke

Selbst die schönste Sommerbettwäsche macht das Einschlafen bei Hitze nicht leichter. Verzichten Sie daher auf die Daunendecke - ein Laken reicht vollkommen aus. Am besten eignet sich eines aus Baumwolle: Die Naturfasern geben die Feuchtigkeit besser ab als Satin & Co. und wir schwitzen weniger.

Go: Erfrischendes Fußbad

Bei dieser Sommerhitze dürfen Sie ruhig kalte Füße bekommen. Ein kühles Fußbad ist sowohl erfrischend als auch entspannend. Halten Sie Ihre Füße für 30 Sekunden in zwölf bis 18 Grad kaltes Wasser. Während der Körper das Blut in die Beine lenkt, um sie zu erwärmen, entspannen sich Kopf und Kreislauf. Das lässt uns schneller zur Ruhe kommen und getrost schlummern.

No-Go: Tagsüber lüften

Die perfekte Schlaftemperatur liegt zwischen 16 und 19 Grad - davon können wir bei dieser Hitze nur träumen. Damit keine heiße Luft ins Zimmer gelangt, lassen Sie die Fenster tagsüber geschlossen. Am besten früh morgens oder über Nacht lüften.

No-Go: Kühles Einschlafbier

So wohltuend ein kaltes Bier am Abend auch sein mag - Alkohol ist ein echter Schlafkiller. Nachts wendet der Körper zusätzliche Energie auf, um die Promille abzubauen. Die Folge: Wir fangen an zu schwitzen und werden aus der Tiefschlafphase gerissen - entspannter Schlaf adé.Übrigens: Abgekühlter Minztee hat genau die gegenteilige Wirkung: Er kühlt und entspannt unseren Körper - der perfekte Gute-Nacht-Trunk.

Go: Nasses Laken

Ventilatoren kosten nicht nur viel Geld, sondern sorgen häufig auch für Halskratzen. Die günstige Alternative: Ein nasses Baumwolllaken vor das Fenster hängen. Dieses speichert die Feuchtigkeit optimal und gibt sie nur langsam ab. Während das Laken trocknet, entzieht es dem aufgeheizten Raum die Wärme. So bleibt das Schlafzimmer endlich für einige Stunden angenehm kühl.

